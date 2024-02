Laguneros aprenden lección sobre el amor propio

Hace muchos, pero muchos años, Consuelo Duval llegó a ser una mujer sumisa, sin embargo, aprendió de sus errores para volverse toda una "cab…".

Eso mismo, le ocurre a su personaje en ¿Por qué los hombres aman a las cab…?, "Dulce", una mujer que pasó de ser un tapete a toda una fregona.

Por la puerta grande, regreso dicho montaje ayer a la Comarca Lagunera, pues logró congregar una gran cantidad de laguneros en dos funciones.

Duval no vino sola, la acompañaron Dalilah Polanco y Marcus Ornellas; los tres lograron que los espectadores se divirtieran, pero también reflexionaran acerca del valor de cada ser humano y de cómo buscar siempre, quererse a sí mismo.

De nueva cuenta, el Teatro Nazas recibió este espectáculo producido por Rubén Lara, el cual ha venido en distintas ocasiones en el pasado con variados elencos.

La primera función se programó a las 7:00 de la tarde. Parejas, amigos y familiares poco a poco llegaban al recinto cultural, animados de conocer la historia y ver a sus actores favoritos.

Graciela Díaz, de Torreón, comentó a El Siglo de Torreón, que ella ya había visto la obra con Aracely Arámbula, pero su hermana no.

"La traje a que disfrutara esta obra. A mí me gusta bastante y espero que a ella también. Ahora con Consuelo Duval es garantía", sostuvo.

Después de dar la tercera llamada, a las 19:15 horas arrancó la primera función. Las luces del recinto bajaron su intensidad; Duval convertida en "Dulce" apareció en el escenario ataviada con ropa deportiva color gris.

Ella llama por teléfono a "Jorge" (interpretado por Marcus Ornellas), durante la charla le suplica que le urge que la visite, evidenciando su necesidad de ser amada y la codependencia que tiene hacia él.

"Si no tienes dinero para invitarme a cenar, no importa, yo puedo pagar lo mío y lo tuyo; si quieres que te alcance en algún lugar, tú dime, no importa que tenga que atravesar una manifestación de maestros", le dijo.

Enseguida, llegó al escenario Dalilah Polanco, envuelta en el papel de "Bárbara", la mejor amiga de la protagonista de la obra.

Con una manera de pensar y actuar, totalmente opuesta a la de "Dulce", se definió como toda una cab... y hasta se da el lujo de rechazar propuestas de varios hombres que le llamaban constantemente a su teléfono móvil.

La emoción de las espectadoras se desbordó con el arribo del susodicho: "Jorge", Marcus se volvió un patán en la ficción con la playera de la Selección Mexicana.

A través de varios diálogos, "Bárbara" le explicó a "Dulce" que, siendo sumisa y abnegada con su novio de un mes de relación, no era el camino correcto, ni mucho menos el indicado para concebir la felicidad.

La primera consiguió su objetivo, transformando a la segunda en una mujer de ensueño, decidida, valiente y sensual. Comprendió que la mujer no nació para servir al hombre, ni nadie más tiene por qué servir a otra persona en cuestiones de amor.

La audiencia fue muy participativa, tan es así que desde sus butacas las personas gritaban consejos a "Dulce" y las mujeres gritaron eufóricas cuando en un momento de la obra, Marcus se quitó la playera.

Duval enamoró a los laguneros con su sentido del humor; Polanco, los conquistó con su papel de "Bárbara" y Marcus, además de mostrar su talento, ocasionó suspiros entre muchas de las féminas que se dieron cita en el Nazas.