'Me tardé, pero aprendí a ser cab...'

Tiene muchos años que no visita Torreón, sin embargo, la espera está por terminar muy pronto.

Consuelo Duval volverá a la Comarca Lagunera para presentarse este 7 de febrero con la obra ¿Por qué los hombres aman a las cab...?, en el Teatro Nazas.

No vendrá sola, la acompañarán los actores Dalilah Polanco y Marcus Ornellas, quien es fanático del Santos Laguna.

Mientras viajaba en carretera, la actriz charló en exclusiva con El Siglo de Torreón de su vuelta a la región.

"Hace muchos años estuve allá con Rosa de dos aromas. Ahora sí, ya será mi gran regreso a Torreón. Les cuento que me está haciendo muy bien salir de gira gracias al teatro.

"Estoy disfrutando bastante porque extrañaba mucho el contacto directo con las personas, ver sus caritas, escuchar sus aplausos. Sé que todos estamos disfrutando hacer esta obra, pero yo más que todos", sostuvo.

Contenta, Consuelo prometió a los laguneros pasar junto a ella, Marcus y Dalilah, una velada que jamás olvidarán.

"Estamos felices de ir con ustedes. Vamos a reírnos, a pasar un momento mágico. Este trío de locos (Dalilah, Marcus y ella), de verdad que estamos amando tanto esta obra y sobre todo compartirla con el público. Les va a encantar y a nosotros nos fascinará verlos en el Teatro Nazas".

Para Duval, la puesta en escena se ha mantenido vigente a lo largo del tiempo porque su contenido no ha pasado de moda.

"La obra no tiene géneros, ni preferencias sexuales, es una historia de amor. Recién se me acercó una pareja gay y uno me dijeron, 'Mira, esta es la cab...', y yo me reí mucho y dije, 'a huev... de eso se trata'".

La venta de boletos va muy bien, por lo que se espera lleno total, algo que tiene contenta a Duval.

"Esperemos que sea 'sold out', porque eso para nosotros es exceso de amor y lo recibiremos con todo el corazón. Les vamos a entregar el bofe".

En la amena charla, Consuelo dio a conocer que en la actualidad, ya es una "cab...", pero le costó trabajo serlo.

"Aprendí a ser cabrona, pero no era. Me tardé 18 años. Hice mil 700 representaciones, y no aprendí ni una chin..., pero ya la edad me lo enseñó".

TRABAJO DE SOBRA

Por otro lado, Consuelo Duval externó que en este 2024 el trabajo le sonreirá bastante.

"La verdad es que sí hay mucha chamba. Tengo dos películas pendientes, una de ellas, es Canta y no llores, al lado de Michelle Rodríguez. También estamos viendo si salimos a Estados Unidos con las cab...".

Reveló Consuelo que pese a que ha estado vigente en el medio artístico, hubo un tiempo en el que se "quebró".

"Pasó una época en donde me rompí, que fueron como tres años, pero intenté seguir en teatro porque era la manera en la que me iba reponiendo, se trataba de Soy lo prohibido, en la que, casi, casi me encueraba. Estaba muy dolida con el mundo, poco a poco fui resurgiendo y me convertí esta cabrona que soy ahora".

Ese proceso, según contó Duval, se volvió difícil, pero al contar con el apoyo de sus seres queridos venció las batallas que libraba.

"Cuando estás en un momento de vulnerabilidad, tienes que rodearte de seres que te amen y te compartan un poco de tu fortaleza, porque entonces ya eres tú, más el amor de todos los que estuvieron cerca; por eso, si estás en un mal momento y te rodeas de amargados, pues estará de la fregada".

La actriz ya había llegado a su destino, no sin antes brindarle un mensaje a los laguneros.

"A mí me encanta recibir abrazos y mucho cariño, eso yo lo necesito, no tanto el público; así que ahora que vaya a Torreón voy a recibir amor con todo el amor", puntualizó.

