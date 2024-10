Lagunero de 8 años, busca reunir recursos para su cirugía a través de GoFundMe

A su corta edad, niño lagunero lanza un llamado de ayuda para recaudar los fondos necesarios que le permitan llevar a cabo una cirugía más, que le permita seguir luchando por su vida como lo hace desde su primer año. Se llama Patricio Elizondo, tiene ocho años y nació con tetralogía de Fallot, cardiopatía congénita que se caracteriza por cuatro defectos que afectan estructura del corazón.

A través de la plataforma GoFundMe, fue como “Pato”, como lo llaman de cariño, lanzó su llamado de ayuda explicando la cirugía que requiere y parte de lo que ha sido su lucha desde entonces.

“Hola, soy Pato. Nací con tetralogía de Fallot. Me operaron cuando tenía 1 año 4 meses, pero ahorita a mis 8 años necesito otra operación de Angioplastia pulmonar derecha e izquierda, y dentro de más o menos 6 meses voy a necesitar otra operación para que me pongan un implante de válvula pulmonar. Lo malo es que el seguro que tengo ya llegó a su tope en la primera operación hace años, y ya no va a cubrir estas operaciones que necesito. Por eso les pido su ayuda para que me puedan operar y que todo salga bien…”, se lee en su mensaje.