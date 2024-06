Lagunero Alfredo Castro obtiene el segundo premio del Concurso de Poesía Punto de Partida 2024

Gracias a una serie de poemas que comenzó a construir hace aproximadamente dos años, el poeta lagunero Alfredo Castro Muñoz (Torreón, 1998) ha sido galardonado con el Segundo Premio de Poesía del Concurso Punto de Partida 2024, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Bajo el pseudónimo Irmarrick, el poeta concursó con su poemario Los abducidos, mismo que fue evaluado por un jurado conformado por Hernán Bravo Varela, Kyra Galván y Armando Salgado.

En sus versos, Castro aborda las despedidas, la desaparición, la nostalgia y la melancolía por personas que ya no están presentes, empleando como excusa el contacto alienígena.

“Lo que pasó fue que empecé a agarrar testimonios de casos de abducción que vi en YouTube, en Internet, en redes sociales. Y a partir de esos casos empecé a ensayar poesía, a jugar con el lenguaje y resultaron en poemas útiles, por lo menos para el premio”.

El poeta recuerda haber leído un artículo que exponía nueve síntomas para determinar si alguien había sido abducido. Recalca que esos ejemplos más bien se referían a síntomas para detectar la depresión, se trataba de un juego propuesto por el autor.

Otro caso revisado por Castro fue el de Hannah Upp, una chica que en 2017 desapareció en Estados Unidos, también el de los guardianes del faro de las Islas Flannan en 1900, cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. Así mismo, trabajó con el caso de Irma Rick, una mujer argentina de 51 años que aseguró haber sido abducida por alienígenas en 2021.

“También hice otros textos más personales, que no directamente son casos reales, sino que son cosas ya de mi imaginación”.

El poemario de Los abducidos se compone de una decena de poemas. El primero de ellos es un poema largo que consta de nueve secciones. El resto son textos breves con mayor independencia entre sí.

El concepto de la abducción llamó la atención de Alfredo Castro debido a la rareza del suceso, al debate de si estos fenómenos son reales o no. El poeta reflexiona e indica que, en caso de que fuesen reales, serían extraordinarios, y en caso de que no, serían extraordinarios por la manera en que el ser humano los concibe.

“Desde que la poesía entró en contacto conmigo, no he tenido remedio. Ayer hablaba con Daniel Medina, un buen amigo que me ayudó bastante para concebir este poemario. Él me decía que la poesía no es gripa, que ya no se me va a quitar. Entonces, lo que sigue es seguir trabajando”.

Según las bases del concurso, debido a su segundo puesto, Alfredo Castro será acreedor a un estímulo económico de seis mil pesos y la publicación de su obra en la revista Punto de Partida.

En esta ocasión, el Primer Premio de Poesía del Concurso Punto de Partida 2024 fue para Israel Nicasio Álvarez, por su poemario El punto donde se ha desprendido el cometa.