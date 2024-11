Lagunera busca desesperada a su perrita pug de nombre Rigoberta; ofrece recompensa

La angustia de una lagunera por recuperar a su perrita de raza pug se ha viralizado en redes sociales.

La joven se llama Yajaira de Luna y desde hace dos semanas busca desesperadamente a su lomito que responde al nombre de Rigoberta.

Por medio de sus redes sociales, De Luna seguido sube publicaciones de su perrita e incluso ofrece recompensa.

Ella informa que se le vio por ultima vez en la colonia Rovirosa Wade.

"Ya no tengo palabras. Solo sé que mi corazón se siente muy triste sin ti, te extraño como no te imaginas, te he llorado como no te imaginas. Solo le pido a Dios que estés sana y salva, que te estén tratando con mucho amor, y que sepas que no te abandone, que te he buscado todos los días. Ya son 13 fatales días, 13 días que no te tengo. Te prometo que te seguiré buscando día con día, no pierdo la esperanza que nos vamos a volver a ver mi chiquita Rigoberta", dice.