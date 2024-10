Laguna de Durango suma 706 casos positivos de dengue y cuatro muertes

En lo que va del año, el estado de Durango suma 826 casos de pacientes con diagnóstico confirmado por laboratorio a dengue así como cuatro fallecimientos. La Secretaría de Salud estatal informó que la mayoría de los casos positivos se concentran en la Jurisdicción Sanitaria No. 2 de La Laguna, al acumular 706 infecciones por dicha enfermedad, transmitida a los humanos a través de la picadura del mosquito del género Aedes aegypti. Los casos en esta región se han presentado en los municipios de Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo, Cuencamé, Simón Bolívar, Mapimí, Nazas, Peñón Blanco, San Juan de Guadalupe, Santa Clara y Gómez Palacio.

Son 488 casos clasificados como Dengue No Grave (DNG), 200 casos como Dengue con Signos de Alarma (DCSA) y 18 casos de Dengue Grave (DG). Los cuatro fallecimientos en el Estado son de personas que tenían residencia en el municipio de Gómez Palacio. Las víctimas mortales son tres hombres de entre 62 y 74 años de edad así como una mujer de 33 años, mismos que fueron atendidos en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 46 de esta ciudad y la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS de Torreón, Coahuila.

Ante la rápida propagación del dengue en La Laguna, principalmente en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, hace unos días, el gobierno de Durango dio el banderazo de refuerzo para combatir al mosquito de la especie Aedes aegypti, transmisor de dicha enfermedad.

Con el apoyo de 74 vehículos estatales, así como de los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y organizaciones no gubernamentales se realizarán acciones de fumigación, supervisión de ovitrampas y control larvario. También se entregará abate y se hará descacharrización, todo esto en un periodo de entre 15 y 30 días, partiendo del 16 de octubre del año en curso. Se busca beneficiar a 480 colonias y 146 ejidos de Gómez Palacio y Lerdo, en beneficio de 540 mil personas.

¿DÓNDE ESTÁ EL RESTO DE LOS CASOS DE DENGUE?

En la Jurisdicción Sanitaria No. 1 hay un acumulado de 114 casos positivos de dengue, específicamente en el municipio de El Mezquital en Huazamota, Chimaltita, Brasiles, San Antonio de Padua, Los Fortines, El Maguey, Maypura de Jalpa, San Lucas de Jalpa, San Dimas y Durango. De ellos, 35 fueron clasificados como casos de DNG, 76 son DCSA y 3 de DG. Mientras que en la Jurisdicción Sanitaria No. 4 van 6 casos, específicamente en el municipio de Rodeo, entre los que se especifican 4 casos de DNG, y 2 casos de DCSA.

El dengue es una enfermedad endémica en México y los brotes son cíclicos cada 3 a 5 años, siguiendo los patrones estacionales que corresponden a los meses cálidos y lluviosos, por lo que los huevos de los mosquitos Aedes aegypti, vector principal de dicha enfermedad eclosionan, emergen y se reproducen rápidamente.

Para eliminar los mosquitos, se recomiendan las siguientes acciones: evitar la recolección de agua en recipientes al aire libre (macetas, botellas u otros recipientes que puedan recolectar agua) para que no se conviertan en lugares de reproducción de mosquitos; cubrir adecuadamente los tanques y depósitos de agua para mantener alejados a los mosquitos; evitar acumular basura y la que se genere tirarla en bolsas de plástico cerradas. También es importante el uso de repelente, camisa/ blusa de manga larga en colores claros y usar mosquiteros en las ventanas.