La voz soprano de la lagunera Karla Rodríguez

Su aproximación a la música fue amor a primera nota. La joven soprano lagunera, Karla Rodríguez, recorre sus raíces musicales con la palabra en la sonoridad de su voz. Una partitura en su memoria que revela su pasión por el rock y el heavy metal, gusto que le abrió puertas al metal sinfónico, subgénero capaz de mezclar instrumentos de música clásica con este género popular.

“Otra característica es que en la mayoría de las bandas hay voces muy melodiosas, diferentes a las voces brillantes o guturales que hay dentro del heavy metal en general”.

Karla cantaba entonces en el grupo de una iglesia. Tenía entre 15 y 16 años. Gracias a su voz, un amigo le recomendó ingresar al Coro Juvenil Diocesano, lo cual le interesó, pues buscaba aprender a leer música a través de las partituras. Así se nutrió de ese conocimiento y ese mismo año se gestó la primera gala de ópera en la que participó, bajo la dirección del maestro Francisco Javier Valdés Barba.

“Se acabó la Semana Santa, comenzamos los ensayos de la gala de ópera y yo siempre lo menciono como amor a primera nota: en cuanto escuché eso dije ‘yo aquí me quiero quedar’. El maestro tiene muy buen oído y se dio cuenta de mi presencia por medio del canto; me hizo cantar, canté el Aleluya de Händel”.

Así comenzó a afinar su voz en los coros. No obstante, una depresión la alejó de los escenarios en 2016. Un año después, en 2017, regresó con el Coro América, lo que le permitió participar en su segunda gala de ópera, y en 2019 realizó el Concertante de Manuel de Elías, todo esto con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Torreón.

Ese mismo año fue llamada por el estudio de ópera del maestro Rogelio Riojas. Karla Rodríguez, pese a su novatez, se considera una persona que no huye ante los retos y decidió hacer la audición.

“Obviamente, todo salió mal, porque yo estaba súper verde. En ese mismo año llevaba un mes en clases solista. Todo salió feo, pero aun así (Rogelio Riojas) me dijo que sí, que me quedara, que le había gustado mi voz, que estaba verde en las cuestiones formales, pero que mi voz estaba bien”.

Karla Rodríguez es egresada de la carrera de Comunicación por la Universidad La Salle Laguna (aunque solía escaparse a la escuela de música de esa misma universidad), y la redacción de su tesis le impidió concentrarse en sus estudios musicales. Luego, arribó la pandemia por covid-19 y reanudó su ímpetu artístico años más tarde, cuando audicionó para una obra teatral de la Compañía Hoja en Blanco, la cual se tituló ‘Charenton’.

“El director tenía una idea de lo que quería, pero no tenía musicalizado nada, entonces el acordeoncista y yo musicalizamos toda la obra. Fue algo nuevo y diferente que hice”.

Otra fecha crucial aconteció en noviembre de 2022, cuando la soprano realizó su debut solista en el Teatro Isauro Martínez (TIM), donde interpretó una pieza junto a la pianista Mariana Chabukiani, en el recital denominado ‘Cantándote hasta los huesos’.

RECITAL DE ANIVERSARIO

Una década ha pasado desde que Karla Rodríguez tomó la decisión de enfocar parte de su vida a la música. Han sido años de procesos, reveses, tristezas y retos superados, los cuales componen una serie de reflexiones en su mente. Su oficio, dice, es una situación que va desde el interior hacia el exterior. Por eso no duda en citar a María Callas: la voz es el instrumento más difícil, porque es capaz de develar las emociones humanas.

“Más allá de las cuestiones físicas, también las cuestiones mentales son sumamente importantes. Cantar puede ser muy terapéutico, pero también puede ser muy extenuante. Aprender a descansar también es esencial”.

Es por eso que la cantante ha organizado un recital de aniversario, el cual se realizará el próximo 3 de febrero, en punto de las 18:00 horas, sobre el escenario de La Estética Foro Escénico (Presidente Carranza 1965 Oriente). Allí la acompañará la pianista Andrea Monsiváis para interpretar obras de Marcello, Cilea, Puccini, Fauré, Hahn, Berstein, Ferro, Manuel M. Ponce, María Grever, entre otros.

“Se llama ‘Primera vez’, porque es el primer recital que hago sola. Me había presentado varias veces en varios recintos, pero nunca había sido algo completamente mío”.

En total serán doce piezas divididas en cuatro secciones: la italiana, la francesa, la inglesa y la latina. Karla Rodríguez confía en la sabiduría de la vida y considera que esta siempre coloca a alguien donde debe estar. En muchas ocasiones estuvo a punto de tirar la toalla, creyó que no seguiría en el canto, que el telón había caído. No obstante, el escenario le ha otorgado un sinfín de satisfacciones y demostrado en momentos tristes que la vida vale la pena.

“Siento que he priorizado mi estabilidad por sobre el canto, porque sé que priorizando esta estabilidad podré hacerlo mejor. No me arrepiento para nada de este tiempo que me ha tomado, porque he superado muchas cosas: inseguridades, miedos, y técnicamente mi voz tampoco es la misma”, cerró la soprano.