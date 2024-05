La violencia no trae cosas buenas: Antonio Barrul insiste en pedir perdón por pelea en cine

Luego de una polémica escena ocurrida en un cine de España, donde el boxeador profesional Antonio Barrul se vio involucrado para detener a un sujeto que agredía a su pareja y una niña, el púgil insiste en disculparse.

Y es que aunque las acciones de Barrul han sido aplaudidas dentro y fuera de redes sociales, además de no ser sancionado por la Federación de Castilla y León de Boxeo, el boxeador insiste en que 'no fue la mejor solución' y que tampoco se siente orgulloso de lo que sucedió, pues se muestra sumamente preocupado por los niños que estaban presentes y la escena de violencia de la que tuvieron que ser testigos.

"Hubiera habido otra manera. Si hubiera llegado antes la seguridad o la policía se lo hubiera llevado. Pero pasó de esa manera y no hay vuelta atrás. He sido niño y esas cosas no te dejan buenos recuerdos. No son cosas buenas y tienen que ver cosas buenas", señaló el púgil en una entrevista al medio español Vamos a ver de Telecinco.

El boxeador se fue contra un sujeto que se encontraba agrediendo a una mujer y una niña

En redes el video donde se ve a Barrul propinar una serie de puñetazos al agresor en la sala de cine se ha vuelto viral con miles de reproducciones.