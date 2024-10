La Presidenta no quiere tener control del Poder Judicial: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este martes que informó a empresarios de Estados Unidos y México que es falso que con la reforma judicial se busque tener el control del Poder Judicial.

En conferencia de prensa para presentar los resultados de la cumbre Diálogo CEO México-Estados Unidos, la jefa del Ejecutivo federal indicó que lo que se busca con la reforma es tener un Poder Judicial libre de corrupción que dé certeza jurídica al ciudadano, a las personas de menos recursos, a los inversionistas y "que todos sean iguales ante la ley".

"En el caso de la reforma al Poder Judicial lo que hemos dicho siempre, en cualquier foro, que es que la Presidenta no quiere tener el control del Poder Judicial, ese no es el objetivo de la reforma. Si ese hubiera sido el objetivo hubiéramos hecho otra reforma, una reforma como la del 94, por ejemplo, que sustituía a todos los ministros de la Suprema Corte y nombraba a 11 ministros o ministras nuevas y teniendo mayoría en la Cámara de Senadores, pues teníamos la certeza de quién queríamos que llegara. El objetivo no es tener el control del Poder Judicial. es falso. Lo que queremos es un Poder Judicial libre de corrupción, que dé certeza jurídica al ciudadano de a pie, a la persona de menos recursos económicos del país y también al inversionista, que todos sean iguales ante la ley que finalmente lo que dice nuestra Constitución y lo que dicen las constituciones de países democráticos y creemos que la mejor manera es a través de un proceso democrático. Eso fue lo que dijimos y lo que hemos dicho siempre", dijo en Palacio Nacional.