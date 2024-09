La Peña Beisbolera

El estimado amigo Eduardo Almada, gran conocedor del deporte rey, miembro de la asociación de escritores de beisbol de los Estados Unidos (BBWAA), de la SABR (sociedad de investigación del beisbol estadounidense), así como de los respectivos comités electores de los Salones de la Fama de Cooperstown, del Beisbol Mexicano y de las Series del Caribe, leyó el contenido de esta columna correspondiente a la semana anterior, y amablemente me comunicó su opinión.

El miércoles pasado este espacio se dedicó a hacer una rápida evaluación del desempeño registrado por Unión Laguna durante la temporada regular 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol, y aún más breve sobre su participación en las dos series de postemporada en que intervino, para luego ser eliminado. La evaluación se basó principalmente, conforme al método tradicional, en el análisis de los que se consideran los dos elementos clave del juego de pelota: el pitcheo, en especial, y el bateo en segundo término. Lo anterior no significa, desde luego, que se niegue importancia al fildeo, el corrido de bases, a la ejecución de jugadas, entre otros aspectos a considerar. En su comentario, Eduardo considera que merece mayor ponderación lo realizado a la defensiva, es decir, el fildeo.

Es lo que concluyo de su amable comentario. Con su expresa autorización, transcribo pasajes clave del escrito que me envió. Empieza diciendo: “al leer tu evaluación, me causó curiosidad”. A continuación aclara: “no vi juego alguno de los Algodoneros y no tengo dicemanera de hacer un juicio” derivado de la experiencia de haber presenciado directamente su desempeño.

Enseguida precisa: “tu servidor siempre ha sostenido y de seguro lo has visto en alguna columna (suya), que en postemporada se gana con pitcheo, FILDEO y bateo, al revés de la preferencia de la mayoría en el rol regular, dejando a la defensiva al final”.

“Revisé la temporada (regular), en especial la defensiva, ya que, desde mi punto de vista, cobra mayor impacto al avanzar el calendario, y es más difícil de corregir durante la campaña, a reserva de una posición exacta”.

“Unión Laguna -continúaquedó en % de fildeo muy bien: .982 o 5to. Pero en esto hay que ir más adelante. Concretó 87 dobles matanzas, 5ta. Cifra más baja que de no ser por permitir un bateo adversario de .277 (9vo) combinado con 379 bases por bolas lo estimaría de bueno, no obstante hace sospechar que permitieran corredores en exceso, que lo hace más posible haber enfrentado a 3,581 bateadores, 7ma cantidad más alta”.

“Luego -sigue diciendo Almadales robaron 69 bases (7ma. más alta) y donde podrías sentir una gran sorpresa su staff aceptó 52 CAs sucias. Para dar una idea del impacto, Jalisco, que tuvo de los peores récords admitió 38, Oaxaca 46 o lo mismo que León. Es preciso destacar que el anotador oficial carga gran peso, especialmente en estas estadísticas, pues no es raro que favorezca al equipo local”.

“En su caso, de ser cierto, lo cual no tengo la menor idea, imagina cómo afectaría aún más. De hecho, Laguna estuvo probablemente a punto de meterse en el libro de récords, con sólo un pasbol; Yucatán, Puebla y Yucatán 3, que son los que le siguen. Pero el staff registró 61 wild-pitches, 9no más alto”.

Y remata así: “¿Realmente era un equipo para mejores cosas? Ahora bien, ¿afectó eso en el playoff? Tú podrás decir. Al margen, José Molina, el mánager, ¿qué experiencia tiene?”

