La Navidad y el mito de su origen pagano

Uno de los acontecimientos más importantes en la Historia de la humanidad es el nacimiento de Cristo hace más de 2000 años.

Este parteaguas ha sido tan grande que desde entonces ha venido a marcar hasta la fecha un punto sin retorno para el devenir de los tiempos, de modo que muy independiente de la creencia o la convicción personal, política o geográfica-séase cristiano, musulmán, ateo o pagano-este solo suceso, por su importancia, se ha convertido en un punto sin retorno (aunque le pese a algunos) y a su vez en un marcador universalmente aceptado para medirlo todo desde aquel entonces: desde los grandes acontecimientos en la vida del hombre, sus mayores conquistas y logros al igual que sus más grandes tragedias, guerras, pandemias y acontecimientos naturales.

Sin embargo, la Navidad como celebración del advenimiento y alumbramiento de la figura más importante de todos los tiempos por cuanto su legado-en Belém de Judá-no ha estado exento a su vez de críticas y cuestionamientos provenientes de aquellos a quienes incomoda este simple hecho; ya sea desde su propia convicción antirreligiosa o por lo que ha significado desde entonces un acontecimiento que-por los principios fundamentales que se vinculan con este personaje histórico-pone en tela de juicio su propio estilo de vida, desde un reduccionismo bastante personal.

De aquí el que algunos autores no académicos hayan venido repitiendo que la Navidad tendría un supuesto origen pagano; mismo que se encontraaía en las fiestas romanas que se celebraban en el solsticio de invierno, como el Sol invictus (día del nacimiento del sol), celebrado entre el 17 y el 21 de diciembre, o las Saturnalias como festejos dedicados al dios Saturno.

Sin embargo, cabe señalar que este argumento es falso y en realidad proviene del siglo XVIII y es de la autoría del predicador Paul Ernst Jablonski: un fanático protestante que buscaba demeritar todas las celebraciones cristianas históricas-católicas y ortodoxas-como "paganas".

Por el contrario, como sostienen historiadores y académicos como William Thigue, especialista de Cambridge, o Tom Holland, autor de Dominion: How the Christian Revolution remade the World, según la tradición judía, existía la costumbre de fechar el nacimiento de los grandes patriarcas y profetas 9 meses a partir de su muerte. En el caso de Jesucristo, siendo su muerte el 25 de Nisán (Marzo), es que se cuentan 9 meses que darían como fecha exacta el 25 de Diciembre; dato que empata no solo con el Censo romano que narran los evangelios sino también con el nacimiento del profeta Juan el Bautista, quien antecede a Jesucristo por 6 meses de edad.

En este caso, subrayan Tighe y Holland, más bien sería por mandato del emperador Aureliano y hasta el siglo III-puesto que no existe ningún antecedente histórico previo a esta fecha-que este impone la celebración de la fiesta del Sol Invicto para todos los ciudadanos romanos a finales del mes de Diciembre como un evento político personal destinado a una finalidad doble: para unificar bajo su mando a quienes disentían de su reinado y para intentar eclipsar a los cristianos que celebraban la Nativitas el 25 de Diciembre, siendo esta una festividad que para entonces ya se había popularizado a lo largo del Imperio en aquel entonces, lo cual le resultaba sumamente molesto.

Sin embargo, aún y cuando no existieran pruebas como las anteriores que desmitifican por completo el mito del supuesto origen pagano de la Navidad-en aras de desestimarla-bien cabría señalar que a diferencia de las celebraciones políticas, la Iglesia misma estipula desde siempre que en su calendario religioso, heredado del judaísmo, nunca se celebran las fechas en sí sino los acontecimientos como tales, muy por encima de una fecha exacta.