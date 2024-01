La Manada prepara su embestida por el título

on el bicampeonato como META, Toros Laguna está listo para entrar en acción dentro de la temporada 2024 de la Liga de las Estrellas LBE MexBet, así lo dieron a conocer ayer, en conferencia de prensa donde fue presentado de manera presencial, el argentino Juan José Pidal, como nuevo coach del equipo Rojo y Negro.

MANTIENEN SU ESENCIA

Tras la exitosa gestión de Facundo Murías al frente de los Astados, a quienes llevó hacia el primer campeonato en la historia de La Laguna dentro del basquetbol profesional, "Pepe" Pidal llega para mantener un nivel de exigencia igualmente alto, con un plantel que mantiene la filosofía de dar oportunidad de jugar, a los jóvenes talentos mexicanos. Por parte de la directiva lagunera, a la reunión informativa asistieron: Axdruval Ávila, Presidente del Club y de la Liga de las Estrellas LBE; Guillermo Murra Marroquín, Presidente del Consejo Consultivo de Toros Laguna; Salvador Perales, Vicepresidente y Alan Ganem, Director General de la organización lagunera.

El coach rosarino tomó la palabra y en su primer mensaje a la afición lagunera, reconoció que a través de Facundo Murías, excoach de los Bureles, conocía mucho de lo que se estaba haciendo en Toros Laguna: "Sabía lo que estaba pasando acá, Facundo me platicaba mucho de la experiencia que estaba viviendo, ahora me siento muy orgulloso de reemplazarlo a él, no soy su maestro, pero sí fui una persona muy cercana a él, que venimos trabajando las últimas tres temporadas juntos y me siento muy orgulloso de reemplazarlo acá", mencionó.

Sobre la conformación del equipo, también comentó: "Estoy muy emocionado, muy contento de ya empezar a trabajar, llegué anoche pero ya estamos desde hace algunas semanas redondeando el plantel. Nuestro equipo tiene el talento que viene surgiendo acá en México en una edad justa, porque hay jugadores como Iván (Montano), como Raúl (Olalde), que son jóvenes, pero vienen teniendo bastante rodaje en la LNBP y con muchos minutos en la LBE".

INAUGURACIÓN ESPECIAL

Durante el diálogo con la prensa, también se aprovechó para invitar a los aficionados a ser testigos de lo que este equipo será capaz de hacer en la defensa de su título a partir del juego inaugural en casa, ante Pioneros de Delicias. De igual manera, la directiva reafirmó su compromiso con la afición, asegurando que la experiencia que vivan en el Auditoro será aún mejor que el año anterior, con algunas novedades que ya se preparan.

"Hemos tenido muy buena respuesta con los ToroPass y los boletos para la inauguración, por lo que va a ser una verdadera fiesta y les estamos preparando muchas sorpresas a los aficionados, porque vale la pena celebrar nuestro primer campeonato. Las puertas se van a abrir desde temprano y ahora los aficionados tendrán la facilidad de que habrá más lugares numerados, además de boletos digitales, nos preocupamos por mejorar la experiencia de todas las personas que asistan y todavía estamos buscando hacer más grande la inauguración, con algún artista o invitado especial, serán muchas sorpresas", adelantó Alan Gánem.