El engaño es colectivo. Libertad de expresión, secrecía, partidos, independencia de los organizadores, relevo institucional, respeto a las diferencias y a las reglas por parte de las autoridades. Todo vigilado por una ciudadanía cabal. Deberían ser garantías suficientes. Pero todo -manejado con maldad- puede convertirse en un disfraz. Es una jaula.

Es global. Las democracias fundacionales -Inglaterra, Estados Unidos, Francia- eran señeras. Con la posguerra llegaría una nueva generación. Alemania enterró a la dictadura que enterró a la República de Weimar. Lección: la democracia es reversible. El rumbo parecía claro: la democracia encierra valores liberales. Italia -post Mussolini- se convertiría en un fantástico laboratorio con políticos como Berlinguer y teóricos como Bobbio. Pluralidad evidente, ideologías muy elaboradas, de la Democracia Cristiana a los partidos Socialista y Comunista. Una república en permanente revisión.

Se agregaron las "olas democráticas" de las que habló Huntington. China se abría a los mercados y con ellos llegarían los principios liberales. No fue así. América Latina se sacudió a las dictaduras de los setenta. Ya regresaron algunas. España enterró al dictador y caminó hacia su propia fórmula: una monarquía democrática. Está en crisis. Focos rojos: Berlusconi y el uso de los medios, grave distorsión. Sartori lo advirtió, imágenes por ideas. Le Pen retando, desde la derecha extrema, al centrismo francés. Los nacionalismos, la exigencia identitaria como un motor que aplasta al andamiaje liberal de igualdad democrática. Los neonazis en Alemania y otros países europeos, de alto nivel educativo. Eso tampoco es garantía. Las ideologías en el desprestigio. Pero el engaño continuó, son tropiezos se decía, la brújula de las democracias liberales, sigue marcando el rumbo. La Unión Europea fue vista como la máxima expresión civilizatoria de la humanidad. El colapso de la URSS dio vida a nuevos regímenes democráticos. Pero Rusia marchó hacia una nueva forma de dictadura. ¿Por fin?

Hubo más señales engañosas. Los celulares de la Primavera Árabe, un nuevo instrumento al servicio de la libertad. Pero ni Túnez, ni Egipto, ni Yemen, ni Bahréin, ni Libia o Siria caminaron hacia la democracia. Daniel Kahneman lo advirtió: pensar rápido no significa pensar mejor. Nuevas jaulas en plena modernidad.

Sale Merkel, hoy la sabemos insustituible. Aparece el Trump, golpista, pero… muy popular. Macron advierte: "Europa en peligro mortal". Reaparece Trump quién, con su condena a cuestas, puede ser el próximo presidente de la mayor potencia. Nadie con una sentencia así podría alistarse en las Fuerzas Armadas. The Economist se pregunta: Is America Dictator Proof? La respuesta, Dylan dixit, está en el aire. Anne Applebaum afirma: "No hay un orden liberal en el mundo. O las democracias se defienden a sí mismas o las fuerzas de la autocracia las van a destruir", The Atlantic, marzo 2022.

Varios demonios visitan al orden democrático liberal. 1.- La mentira sin condena social es la aceptación de ella. 2.- La crítica a las ideologías sin substitución doctrinaria. 3.- Raudel Ávila -El Cultural, 01.06.2024- señala con acierto: el desprecio por los políticos que arrastró a la política como vocación. 4.- La improvisación galopante: de Milei a Nuevo León. 5.- El uso de los medios (Sartori) 6.- La degradación ética a través de las redes sociales. De los conceptos al TikTok. 7.- Sin partidos políticos sólidos y sin políticos profesionales, las democracias están a la deriva.

¿Sorpresa? Durante todo el proceso electoral se violaron principios básicos: equidad, respeto a los críticos, no uso de dineros públicos, debilitamiento de los órganos electorales, amenazas, poderosas inyecciones de odio y una sistemática violación presidencial de las normas. También la corrupción normalizada (Nahle). Van por el Judicial y los plurinominales.

Lo lograron, ya somos una democracia… iliberal. Estamos en la jaula. Y ¿cómo se abre?