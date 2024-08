La historia detrás de la canción 'Payaso de Rodeo'

Payaso de Rodeo se ha convertido en una canción imperdible en las reuniones mexicanas, la coreografía es conocida por la mayoría, ¿pero sabes el origen de este melodía?

La popularidad de la canción se ha visto reflejada en su inclusión en numerosos eventos y celebraciones. Además, ha sido objeto de diversas versiones y adaptaciones, manteniendo su relevancia en la escena musical mexicana y en el corazón de sus seguidores.

En 1995, Caballo Dorado lanzó su álbum 'Carretera 54', que incluyó temas como 'No Rompas Más' y 'Payaso de Rodeo'. Estas canciones eran versiones en español de 'Achy Breaky Heart' y 'Don't Tell My Heart', interpretadas originalmente por Billy Ray Cyrus y The Marcy Brothers, respectivamente.

Origen de la canción

En una entrevista, Eduardo Gameros, el vocalista de Caballo Dorado, compartió una anécdota interesante sobre el origen de la canción "Payaso de Rodeo". Gameros reveló que escribió la letra de esta popular canción mientras se encontraba fumando en un baño.

Con una guitarra en sus manos, el momento de introspección y tranquilidad le brindó la inspiración necesaria para componer una de las canciones más emblemáticas del grupo. Esta revelación ha añadido un toque personal y curioso a la historia detrás de la icónica melodía.

“Agarré el papel y comencé a relatar la vida de un payaso de rodeo: como van de aquí para allá, andan en todas partes al igual que los vaqueros y músicos”, dijo el cantante.

Con la letra ya preparada, solo faltaba añadir la coreografía. 'Payaso de Rodeo' cuenta con una danza muy divertida en la que las personas dan dos pasos a la derecha e izquierda mientras giran cuatro veces en dirección contraria a las manecillas del reloj.

“Me puse a pensar cómo se vestían [los payasos] ya que suelen hacerlo muy raro, folclóricos y coloridos”, afirmó