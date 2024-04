La espiral mexicana

Todas las invenciones humanas son falibles. Incluso aquellas que más atención reciben. Francis Bacon afirmó que el conocimiento surge más fácilmente del error que de la confusión. El Hindenburg se desplomó. El Titanic se hundió. Un ejemplo, por más investigaciones millonarias que se realizan, por más pruebas a que se les somete, los medicamentos con cierta frecuencia tienen consecuencias "secundarias" y también algunas no previstas. Boeing está viviendo días difíciles. Su modelo 737 MAX ha presentado varios incidentes. Si eso ocurre en ramas con tecnologías sumamente avanzadas e instrumentos de altísima precisión, qué decir de las ciencias sociales.

El primer semestre del 2023 todos los vaticinios apuntaban a una recesión en EUA. Algunos decían que grave, otros que leve, llegaron de estudiosos de gran renombre. Y qué ocurrió, no hubo recesión. En ciencias sociales las variables son múltiples y por ello la precisión no resulta sencilla. Pero por el fallido pronóstico del 2023, no vamos a descartar a la ciencia económica. No por los incidentes de Boeing vamos a concluir que los aviones no vuelan. La demoscopia es una ciencia joven. Obligado hablar de George Gallup quien, a principios del siglo pasado, desarrolló esa nueva disciplina. La capacidad de procesar grandes cantidades de información, las finas observaciones metodológicas, permiten remitirnos a las encuestas con márgenes de error francamente estrechos. Sin embargo, ocurren "incidentes" -como en la aviación- que merecen ser observados. Bacon de nuevo. El COVID impidió las entrevistas cara a cara. Cobraron nuevos bríos las encuestas telefónicas o robotizadas. Al principio hubo desconfianza, pero, de nuevo, observando con rigor y corrigiendo errores, han mostrado que pueden ser precisas.

En México llevamos ya algunos años observando resultados muy diferentes de encuestadoras serias. Los diferenciales en ocasiones son enormes. La respuesta no está en culpar a las encuestadoras "patito". Esas simplemente son un engaño organizado, como el crimen. Me refiero a casas encuestadoras con una larga tradición de seriedad y profesionalismo. Pero las contradicciones entre ellas no desaparecen. Algo raro está ocurriendo. En 1982, una politóloga y filósofa alemana -Elisabeth Noelle-Neumann- escribió un texto polémico: La espiral del silencio. La autora demostró con múltiples ejemplos y en contextos internacionales muy diferentes, el papel demoledor del miedo, de los miedos, en las sociedades. Cuando estos se instalan en las sociedades el pronóstico es claro: el rechazo a las encuestas se incrementa y la capacidad de acierto cae.

Desde hace más de cinco años el miedo en México ha ido conquistando la conciencia de muchos mexicanos. Tiene orígenes muy concretos: la violencia -por ejemplo- que abraza a casi todo el territorio. Pero también el miedo ha sido cultivado desde la máxima tribuna del poder. Amenazas, delaciones, descalificaciones, uso indebido de información oficial. La lista no tiene fin, desde aquello del tigre sólo controlable por una persona, hasta la injerencia en los medios de comunicación. Es por ello la Fundación ESTE PAÍS, con el apoyo de Data OPM, decidió elaborar una encuesta cuyo foco principal está en medir que tan viciado está el ambiente previo a la elección, lo cual podría explicar el por qué de muchas de las discrepancias. A partir del texto de Noelle-Neumann, se han desarrollado metodologías que permiten conocer la verdadera opinión de los ciudadanos, más allá del miedo. Pronto se darán a conocer los resultados.

Por lo pronto vale la pena reflexionar en qué tan cómodos nos sentimos al hablar de política con amigos, en el trabajo, en familia. Qué tanto estamos dispuestos a una confrontación verbal, hasta dónde huimos de esas situaciones, hasta dónde ya somos prisioneros de la espiral mexicana del silencio.