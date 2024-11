La desaparición de la memoria del Internet, ¿Por qué preocupa?

En días pasados, la biblioteca digital Internet Archive fue víctima de una serie de ciberataques que lo sacaron de la línea, representaron una brecha de seguridad para sus servidores y se filtraron las contraseñas de millones de usuarios.

Internet Archive surgió como una plataforma dedicada a preservar y compartir el conocimiento en formato escrito, audio y video en decenas de idiomas, incluyendo el español . Una de sus funciones más esenciales ha sido la digitalización de libros y revistas así como el resguardo de sitios web que han ido desapareciendo del internet.

Esto representa una forma de censura que ha criticado y advertido en contra el Brownstone Institute en su más reciente artículo “They are scrubbing the internet right now” (Ellos están borrando el internet en este momento).

Los académicos Jeffrey A. Tucker y Debbie Lerman del Brownstone Institute escribieron que han pasado tres semanas desde que los servicios de Internet Archive para recopilar el contenido en todas la plataformas se detuvo. Con lo que intentos de censura están creciendo al punto de normalizarse, advierten.

La biblioteca digital no ha podido recuperarse para guardar y hacer público cualquier contenido en los sitios de internet.

Consideran que el problema actual es que cualquier sitio en internet puede publicar lo que sea hoy en día, quitarlo y no dejar rastro de lo publicado a menos que una persona haya tomado una captura de pantalla, pero aún así no hay forma de verificar su autenticidad, señalan.

“Es decir que todo el internet está siendo censurado en tiempo real así que en estos tiempos cruciales, cuando amplios grupos del público esperan una jugada sucia (al hablar de la elección presidencial en Estados Unidos), cualquiera en la industria de la información puede salirse con la suya y no ser atrapado”.

ue “perturbadoramente” el borrado de la memoria del internet está sucediendo en más de un lugar, mientras por años Google ofreció la alternativa de consultar la versión guardada en el caché de una liga, esto ya no será posible, porque el gigante acabó oficialmente con el servicio a finales de 2024.

Ambos sucesos a unas semanas de las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos.

Otra tendencia preocupante, según los académicos, es que las búsquedas en internet cada vez están recurriendo más a listas controladas por la inteligencia artificial que tiene narrativas ya establecidas, así que mientras antes la categorización de búsquedas dependía del comportamiento del usuario y de las ligas que visitara, haciendo esto métricas más orgánicas ahora todo depende de “fuentes confiables”, que son determinaciones objetivas.

A esto se le sumó también la desaparición de Alexa, el servicio más usado para categorizar sitios web al basarse en el tráfico que tenían.

“Uno se pregunta si alguien recordará cómo fue alguna vez. El hackeo y daño al Archive.org subraya el punto: no habrá más memoria”.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) detalló por su parte que el ciberataque a Internet Archive ocurrió en el contexto que otras bibliotecas fueron blanco de estos, entre ellas la Biblioteca Británica, la Pública de Seattle, la de Calgary y la de Toronto.

Como recomendación, una vez vuelta la funcionalidad de Internet Archive se recomienda cambiar de contraseña a los usuarios como una práctica de seguridad digital.