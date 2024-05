La desaceleración

Isaac Katz

En el segundo debate la candidata oficial, Claudia Sheinbaum, aplaudió los éxitos económicos del presidente López Obrador: "Fíjense, con el gobierno de la transformación, cuáles han sido los logros: crecimiento económico de 3.2 por ciento, por encima del 2 por ciento de todo el neoliberalismo". No pasó mucho tiempo para que cayera por tierra esta afirmación. El 3.2 por ciento de 2023 era todavía un rebote del desastre de la pandemia, pero ayer el INEGI dio a conocer la estimación oportuna del primer trimestre de 2024: la tasa anual fue de solo 2 por ciento.

"Y no solo eso -me señaló ayer Gabriela Siller Pagaza, directora de análisis económico de Banco Base--. Si se materializa el crecimiento de 1.6 por ciento para este año, el sexenio terminaría con un crecimiento total de 5.08 por ciento y un crecimiento promedio anual de 0.83 por ciento, el menor desde el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988). Además, el PIB por habitante se encontraría por debajo del observado en 2018, lo que implica un sexenio perdido en crecimiento económico por habitante".

En su esfuerzo por defender las políticas de López Obrador, Sheinbaum afirmó que este gobierno se ha logrado "más empleo histórico, 1.8 millones más que en el sexenio anterior, y eso que hubo pandemia". Omitió decir que son 360 mil anuales, cuando un millón de jóvenes ingresan al mercado laboral cada año. Y aunque hubo una pandemia en 2020, hubo otra en 2010 y terremotos enormes en 1985 y 2017.

Declaró que el salario mínimo aumentó 113 por ciento y 300 por ciento en la frontera. "Estas no son palabras ni mentiras, son hechos". De acuerdo. El problema es que no todos los salarios en el país son mínimos. Estos incrementos han hecho que suba el número de trabajadores que ganan cerca del mínimo mientras que se ha reducido el de quienes ganan más de tres. En el primer trimestre de 2020, antes de la pandemia, 12.3 millones de trabajadores obtenían hasta un salario mínimo; para el cuarto trimestre de 2023 eran ya 19.5 millones. En cambio, los que ganan más de cinco salarios mínimos cayeron de 1.5 millones a 839 mil en ese lapso. Los que ganan de 3 a 5 mínimos bajaron de 3.3 a 2.1 millones (INEGI). Subir por decreto los salarios mínimos no es una panacea.

Sheinbaum afirmó: "La deuda no ha aumentado realmente, como aumentó en los períodos anteriores". Pero la deuda neta del sector público subió de 10.8 billones de pesos en diciembre de 2018 a 15.5 billones en febrero de 2024. Es un aumento de 43.5 por ciento.

También presumió que el peso es "la moneda más fuerte que hay hoy en todo el mundo". La estabilidad cambiaria es importante después de las devaluaciones del pasado; pero la idea de que "un presidente que devalúa se devalúa", como decía José López Portillo, es producto de la ignorancia económica o, peor aún, de una suerte de machismo. El peso se ha mantenido firme por una política fiscal prudente en los primeros años de este sexenio, pero López Obrador ya la abandonó en 2024. También han sido factores las altas tasas de interés, que asfixian a deudores y disminuyen el crédito productivo, y las remesas, que no son un mérito del gobierno. Muchos países, sin embargo, buscan depreciar sus divisas para facilitar sus exportaciones. El peso fuerte beneficia a unos, los importadores, pero golpea a otros, los exportadores y los beneficiarios de remesas.

Por lo pronto hoy estamos sufriendo una desaceleración. Hemos regresado al temido 2 por ciento anual, pero el sexenio se saldará con 1 por ciento anual. Si de verdad queremos crecer más, debemos cambiar las políticas económicas.

MATAR EMPRESAS

"En el próximo sexenio llevaremos el salario mínimo a 10 mil pesos al mes", dijo Sheinbaum. Esto no afectará a las grandes empresas; las que sufrirán o quebrarán serán pequeñas y medianas. ¿No importa? En 2021, solo había 14,219 empresas grandes en México, 5.1 por ciento. El resto eran de micros a medianas.

www.sergiosarmiento.com