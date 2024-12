'La cultura no es un privilegio, es una necesidad humana', declara el director de orquesta Iván López Reynoso

A su corta edad, Iván López Reynoso (Guanajuato, 1990) se ha convertido en uno de los directores de orquesta más importantes del país. Debutó a los 19 años en Monterrey y, bajo su batuta, ha dirigido a la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Santa Fe Opera Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Philharmonia Zurich, e incluso la Orquesta Filarmónica del Desierto Coahuila (OFDC), entre otras. También ha compartido escenario con grandes cantantes, como la soprano Anabel de la Mora o los grandes tenores de México: Ramón Vargas, Javier Camarena y, más reciente, Rolando Villazón.

Esa trayectoria le da el fuelle necesario para conversar sobre la situación cultural en el país. Ante un nuevo sexenio, donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha cedido las riendas de la Secretaría de Cultura a Claudia Curiel de Icaza, Iván López Reynoso dice tener expectativas de una buena gestión, pues los recientes nombramientos en distintas direcciones han sido de su agrado, aunque no ignora el recorte del 10 por ciento que Cultura tendrá en su presupuesto para 2025 (15 mil 81 millones 496 mil 999 pesos), en comparación a 2024 (16 mil 754 millones de pesos).

“Tengo fe. He visto nombramientos atinadísimos, nombramientos muy acertados, que me hacen pensar que podrá venir una gestión realmente acertada y atinada. Lamento y siempre lamentaré los recortes que está sufriendo el sector cultural, porque yo creo que no se ha logrado entender que la cultura no es un privilegio, que la cultura es una necesidad humana y espiritual. El arte no es entretenimiento, el arte es una misión de vida”.

Añadió que los artistas son agentes sensibilizadores, ententes capaces de humanizar a la sociedad, especialmente en una sociedad que se encuentra más dividida que nunca. El mundo actual está polarizado, envuelto en guerras, amenazas, así como falta de entendimiento, empatía y tolerancia.

“Es precisamente la cultura la que nos ayuda a que el ser humano sea más sensible, empático y solidario. Yo le tengo y le tendré siempre fe a la gran cantidad de talento que hay en este país, que es inmensa. Me encantará siempre aportar mi granito de arena cada vez que así se me permita y que así se considere”.

El también egresado del Conservatorio de las Rosas de Morelia, subrayó desde su trinchera la necesidad que existe en el país para crear más teatros de ópera, además del Palacio de Bellas Artes. Añade la situación a la lista de prioridades culturales que debería abordar el gobierno de Sheinbaum.

“Siempre me ha parecido triste que en un país con tantos millones de habitantes, haya un sólo teatro de ópera. Eso me parece que es urgente darle la vuelta, urgente cambiar. No puede ser que 130 millones de mexicanos tengan sólo un teatro de ópera. Creo que se tendría que hacer muchísima más ópera en México. Países como España, como Italia, como Francia, como Estados Unidos, incluso Sudamérica, tienen más casas de ópera. Yo creo que esta tendría que ser una apuesta importante”.

EVALUACIÓN

El año 2024 fue fructífero para Iván López Reynoso. En octubre pasado debutó en la Ópera de Dallas al dirigir La Traviata (1853), de Verdi, con muy buenas críticas, Además de hacer lo propio en Bérgamo, Italia, donde recibió ovación por Don Pasquale (1842), de Donizetti.

Otro de sus actos principales ocurrió el sábado 21 de septiembre, cuando le tocó dirigir por primera vez al reconocido tenor mexicano Rolando Villazón, junto a la Orquesta Solistas de América. Esto en una gala de ópera realizada en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas, ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco.

“Se echó un recital súper extenso, con muchos encores. Fue un sueño hecho realidad trabajar con Rolando Villazón. Es una figura que descubrí desde que yo estaba muy joven, cuando empezaba a descubrir la ópera a los 13 o 14 años. Lo descubrí a través de discos, de videos, de grabaciones y, claro que fue un sueño, pero al mismo tiempo era tal vez impensable para mí. Yo lo veía ahí, en el olimpo en el que se encuentra de las grandes leyendas de la ópera. Haber hecho música con él fue un grandísimo regalo y un enorme privilegio. A Rolando lo hace un gran artista su enorme corazón, es un ser generoso, talentoso en todos los aspectos”.

Cabe resaltar que Iván López Reynoso aún no ha debutado en Coahuila, aunque ya en 2019 dirigió a la OFDC en Monterrey (junto a Javier Camarena) y en el pasado tuvo acercamientos con la Camerata de Coahuila, pero sin llegar a algo en concreto. El joven maestro resalta también el talento musical que existe en el norte del país.

“En algún momento hubo un par de acercamientos con el maestro Ramón Shade, que fueron ya hace bastantes años, 2017 o 2018. No ha vuelto a surgir ni el acercamiento ni la oportunidad. Claro que me encantaría. Sin embargo, en 2025 tengo la agenda completamente llena todo el año, tendríamos que buscar una oportunidad con tiempo y planearla bien. A los lugares donde me inviten a trabajar trataré de ir con gusto, sobre todo en el norte del país, donde creo que hay un área de oportunidad inmensa por la gran cantidad de talento tan importante que ha dado”.

Iván López Reynoso concluirá el año el próximo 25 de diciembre en Santa Cruz de Tenerife, España, dirigiendo un concierto de Navidad con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, mismo que se transmitirá por Televisión. En febrero de 2025, festejará sus primeros 15 años de carrera.