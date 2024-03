La cultura de los Ndé Lipán en Coahuila

Para la investigación de su tesis doctoral, proyecto que actualmente trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la poeta coahuilense Mercedes Luna Fuentes (Monclova, 1969) eligió a la etnia Ndé Lipán (apache) para estudiar su visión del mundo, e indagar en esa belleza no occidental que ha caracterizado a sus miembros como contempladores del paisaje.

En 2017, Luna Fuentes conoció a Iván Alexander de León Aguirre, representante de la etnia, quien en 2018 fundaría la asociación Nación Ndé. La poeta siguió su huella a través de la historia para comenzar a estudiar sus símbolos y rasgos fonéticos. Este fin de semana acompañó a Iván en una conferencia llevada a cabo en el Teatro García Carrillo de Saltillo, la cual fue organizada a través del Instituto de Investigación de la Danza Mexicana A. C.m y la Normal Superior del Estado.

“Ellos tienen un alto contenido poético. […] Tienen una belleza en su filosofía ante la que me quedo sin palabras, porque ellos ya traen la poesía. Antes de este idioma que estamos hablando tú y yo, ellos ya tenían un concepto bellísimo de la poesía y del lenguaje”, agregó la autora de poemarios como yo/carnicero (2020).

UN GRAN LEGADO

En entrevista para El Siglo de Torreón, Iván Alexander de León Aguirre agregó que, aunque no son un pueblo originario como los coahuiltecas o irritilas, la historia de los Ndé Lipán es sumamente vasta en Coahuila, cuyo legado ha resurgido en los últimos años tras un largo periodo de invisibilización.

“Se podría decir que somos etnia nativa, pero no fuimos los primeros […] Llegamos en una migración aquí a Coahuila a finales del siglo XVIII”.

Los integrantes del pueblo Ndé Lipán se encuentran repartidos por varios puntos del estado. Hay miembros en Múzquiz, Zaragoza, Sabinas, Ocampo, otros pocos, como el propio Iván, radican en Arteaga. No obstante, como no se ha realizado un censo, se desconoce el número total de integrantes de la etnia en Coahuila.

Según la información compartida, de la familia lingüística Na-Dené, a la que pertenece la agrupación lingüística N’dee/N’nee/Ndé, se desprenden seis variantes, tres de las cuales son habladas en México: Ndé mizaa (lipán), Ndee Biyatí (coyotero) y N’nee Biyatí (chiricahua), en Coahuila, Sonora y Chihuahua. Las otras tres son Ndé Bizaa (mezcalero), Ndé Miizaa (jicarilla) y Diné Bizaad (navajo).

La variante de Iván es el Ndé mizaa (lipán), también conocida como oriental. “Ndé” significa “gente”. Mientras que “apache” es un nombre exónimo, otorgado por personas ajenas a la etnia. En lengua pima, “apache” es una palabra compuesta que significaría “ustedes son distintos”, un sinónimo de “enemigo”. La palabra llegó al pueblo zuñi, quienes la emplearon para llamar así a los Ndé, y posteriormente fue utilizada también por los conquistadores españoles.

“Como tu dices, se asocia el término apache con una tribu violenta. Lo fuimos, pero por razones de supervivencia. Es como si alguien se mete a tu casa, la roba, mata a tus hijos o viola a tu esposa. ¿Cómo vas a reaccionar? Era por defensa, no porque quisieran”.

Iván Alexander de León Aguirre es sincero: gran parte del legado de la cultura Ndé se ha perdido. Una de las razones fue el exterminio ocurrido en el último cuarto del siglo XIX, durante las llamadas Guerras Apaches.

“Aquí en Coahuila, en Nuevo León, Chihuahua y Sonora, la mayoría de los Ndé tuvieron que refugiarse, esconderse, suprimir su lengua, su cultura y su religión. Por esta causa se ha perdido mucho de ello”.

Mercedes Luna Fuentes agregó que durante el siglo XIX, el entonces gobernador de Chihuahua, Ángel Trías Álvarez, estableció la “Ley Cabelleras” o “Contratas de Sangre”, la cual ofrecía recompensas para exterminar a hombres, mujeres o niños Ndé (apaches). Ya que, al asentarse los colonos y delimitarse fronteras, se evitaba que los Ndé pudieran acceder a los venados y otras fuentes naturales de alimento, por lo que estos comenzaron a robar ganado. La ley se extendió a Sonora y a Nuevo León. Aquello fue un etnocidio. Los sobrevivientes del pueblo Ndé optaron por renunciar a su lengua, vestimenta y tradiciones con tal de salvar sus vidas.

“Este silencio también impacta mucho a la hora de hacer el censo, porque las personas Ndé protegen su identidad, a lo mejor es una herencia de protección y no es fácil que te revelen que son Ndé Lipán o no. Esto influyó mucho, pero también, como otros estudiosos han abordado, el que los Ndé Lipán no hablen, no quiere decir que no tengan una opinión. Por eso es bien importante lo que está haciendo Iván en esta difusión, porque él puede salir a abogar por ellos”, complementó la poeta.

Afortunadamente, entre los avances que el pueblo Ndé ha logrado en los últimos años, se encuentra el registro en 2018 de su lengua ante el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). Después, se hizo lo propio ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

“Estamos trabajando con en un amparo con el Gobierno Federal, en un juzgado de distrito en Ciudad de México, para el reconocimiento federal o nacional de todos los Ndé, no sólo los Lipán, sino también los Ndé o apaches de Chihuahua o de Sonora”, cerró el activista.