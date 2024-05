LA columna DEL PERRO

POR ENÉSIMA VEZ

En lo que va en este primer semestre del año se ha incrementado el abandono de perros y gatos en parques y lugares de reunión de la gente.

Por más que insistimos que no compren mascotas si no van a poder con la responsabilidad de cuidarlo y alimentarlo durante todo el tiempo que dure su vida, esta recomendación parece caer en oídos sordos, y la población de perros y gatos callejeros no disminuye.

Tenemos que entender, que si tenemos algún perro o gato y lo dejamos salir a la calle sin control, éstos no sólo defecarán en la vía pública con los consiguientes problemas de higiene y proliferación de enfermedades, sino que además existe el riesgo potencial que éstos agredan a las personas y de que se apareen sin control, y por lo tanto los productos de esta cruza no deseada ni planeada, resultarán animalitos "criollos" que serán repudiados y abandonados a su suerte, sólo por no ser de "raza pura".

Aunque esto no sea siempre así, pues hemos visto frecuentemente perros de "raza pura" abandonados, sobre todo labradores, dálmata, poodles y cockers, debido a que son razas de mucha energía y por lo tanto requieren de más atención y educación por parte de sus dueños, quienes no siempre están dispuestos a dedicarles tiempo y ser pacientes durante su desarrollo y educación.

El colmo es que muchas personas que abandonan a sus perros o gatos en plena calle, lo hacen ya no sólo al amparo de la noche o en algún lugar lejano de donde viven, sino que los llevan a donde se hacen eventos de adopción o bien eventos donde la gente acude con sus mascotas para pasearlas.

No esperemos que el gobierno nos solucione todo, el otro día me comentaban que alguien dijo: ¿hasta cuándo el gobierno hará su trabajo de recoger los perros de la calle y darlos en adopción? en lo cual yo no estoy de acuerdo pues es tanto como decir, ¿hasta cuándo el gobierno me dejará seguir robando?, o ¿hasta cuándo el gobierno recogerá la basura que yo tiro en la calle?, o ¿hasta cuándo el gobierno me permitirá seguir pasándome los semáforos en rojo?.

Si existen perros en la calle, es porque alguien de forma cobarde los abandona, lo que debemos hacer es volver a nuestros principios, es decir sembrar en las nuevas generaciones la cultura de cuidar a nuestras mascotas y a nuestros seres queridos, la cultura de cuidar y sembrar árboles, la cultura de ayudar al prójimo, la cultura de hacernos responsable de nuestros actos y sobre todo hacerle saber, al prójimo, que sus derechos acaban donde empiezan los de otra persona.

Y ahora para terminar una gota de filosofía: EL VALIENTE VIVE, MIENTRAS EL COBARDE QUIERE.