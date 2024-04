LA columna DEL PERRO

DIOS QUISO QUE FUERA "CRIOLLO"

Los perros "criollos" que vemos vagando por las calles, en muchos casos, son hijos de padres no necesariamente "criollos", sino pueden ser hijos de papás de raza pura, pero que se cruzan con una raza diferente a la suya y por tanto sus hijos son tan "criollos", como los que vemos regularmente abandonados a su suerte.

Los abandonan porque no tienen pureza racial, porque no son "finos", porque están feos y así ¿quién los va a querer?, es el argumento de quien los abandona.

Si este criterio aplicara para la raza humana, ¡cuántos no estuviéramos solos y abandonados, sólo por nuestro aspecto y por nuestra condición!, y la verdad como ya lo sabemos y lo hemos repetido en anteriores ocasiones, la belleza está en los ojos de quien lo quiere ver.

Por mucho que se haga para exterminar a los perros callejeros, nunca se va a acabar con ellos, porque la solución no es el exterminio.

Para prueba basta con voltear a ver a los países como Inglaterra que cuentan con mucho presupuesto, que culturalmente están por encima de nosotros, y aún con los años que nos llevan en tratar de controlar este problema de los perros abandonados, no han podido ni están cerca de solucionar este problema. En las últimas décadas, han cambiado su estrategia de sacrificarlos por la posibilidad de la adopción, y sólo se reservan el derecho de la eutanasia para aquellos perros que sufren una enfermedad que mine su calidad de vida o para los perros muy agresivos. Aún con todo esto, no han podido resolver en forma definitiva la sobrepoblación de perros no queridos.

Una de las ventajas que ellos nos llevan, así como otros países más avanzados que el nuestro, es que no discriminan a los perros por su aspecto. Si nos fijamos bien en los tipos de perros que existen en la calle, es decir la "Raza Criolla", es muy similar a los perros "mestizos" que vemos en cualquier ciudad, país o continente.

Mientras el hombre siga manipulando genéticamente a los perros de raza pura para hacerlos fenotípicamente más bellos, la naturaleza les adicionará algún o algunos defectos que se ven, desde físicos o mentales, hasta perros que se inmuno-deprimen ante cualquier situación de estrés, quedando expuestos a enfermedades ocasionales.

En la naturaleza, los perros "criollos" por lo general dan hijos fuertes y muy resistentes, pues los que llegaran a nacer débiles generalmente mueren en el primer mes de vida y los perritos que quedan vivos, heredan genes de mayor resistencia para las enfermedades, que podrán inclusive llevar, una vida más rústica, esto por una selección natural y otro recurso que los perros tienen, es que en una camada casi siempre habrá más hembras que machos; de esta manera, se asegura de perpetuar la especie.

La mejor opción será siempre no abandonar a los perros en la calle y extender la cultura de la esterilización.

Y ahora para terminar una gota de filosofía: ANTES DE SENTIRTE INDISPENSABLE, PIENSA QUE ERES REEMPLAZABLE.