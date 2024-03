LA COLUMNA DEL PERRO

PREVENCIÓN ANTE TODO

La mayoría de las personas propietarias de perros y gatos, tiende a cuidar mucho a sus mascotas en lo que se refiere a la alimentación.

Procuran que siempre tengan agua suficiente y fresca, y un lugar confortable en la medida de lo posible para que no sufran de frío o calor excesivo, pero en lo que se refiere a la prevención, no todos están al pendiente de aplicar un esquema básico de vacunas, de reactivarlas cuando éstas se han vencido o cuando se los ha sugerido su Médico Veterinario.

Dentro de los aspectos que suelen pasar por alto, es el no dejar a los cachorros el tiempo suficiente con su mamá para que ésta mediante la leche que les da les pase los anticuerpos tan necesarios, así como para que se desarrollen lo suficiente y no estén tan débiles al destetarse o expuestos a enfermedades ocasionales antes de que a éstos les apliquen su cuadro de vacunas.

En otras ocasiones por desconocimiento bañan a sus perros en exceso o sin extremar precauciones cuando el clima está frío, exponiéndolos a enfermedades respiratorias.

Últimamente está de moda llevar a nuestro perro a eventos donde asisten también muchas personas que llevan sus perros a exhibir o simplemente a pasear, esto estaría muy bien si todos los ejemplares que asisten a dichos eventos estuvieran vacunados y no tomaran agua del mismo bebedero, pues como hemos visto es una de las formas más comunes de contagio de diferentes enfermedades por mencionar sólo una, tenemos el ejemplo de la "tos de la perrera" que es altamente contagiosa y que a últimas fechas se ha vuelto muy resistente para su tratamiento.

También deberíamos de tener en cuenta antes de llevar a nuestro perro a un sitio concurrido, la probabilidad de que éste se infeste de garrapatas o parásitos, también de la piel como la sarna, así como los parásitos internos, que se contraen a través del suelo u objetos previamente contaminados por heces fecales con parásitos.

No debemos caer por supuesto en los extremos, pero sí debemos de tener "la cultura de la prevención", por lo que le sugiero que lleve a su mascota con su Médico Veterinario de confianza, quien le recomendará cuidados generales para el bienestar de su mascota, y después de haberlos examinado previamente, si éste lo amerita, le hará recomendaciones específicas para su perro o gato en particular. Por supuesto le insistimos que siempre será mejor, más barato y sufriremos menos si adoptamos.. "la cultura de la prevención".

Y ahora para terminar una gota de filosofía:

NO PAIN, NO GAIN (SIN DOLOR NO HAY GANANCIA)