LA columna DEL PERRO

CAMBIO DE BANDO

¿Cuántas veces nos enteramos que alguna persona, le iba a algún equipo de futbol, de repente cambia y le va a otro?, lo mismo pasa en los partidos políticos, de repente, alguien milita en uno y tiempo después cambia a otro, igual pasa en las personas, que cambian de religión o también ocurre que defendemos nuestra bandera con nuestra vida misma y años después vivimos en otro país y servimos a otra bandera.

Lo mismo pasa con los perros… me platicaba el otro día Paco González, que un conocido suyo, una persona que sufrió un accidente automovilístico, andando alcoholizado… como resultado del percance, quedó inconsciente por un tiempo, llegando a pensarse que muy probablemente moriría y en caso de que viviera las probabilidades de que quedara mal y con secuelas por el accidente eran muy altas.

El tiempo pasó y poco a poco, se fueron dando síntomas de mejoría, hasta que un día el paciente respondió a tal grado de que podía hablar, moverse y tiempo después fue dado de alta.

Al estar ya en su casa el muchacho seguía restableciéndose poco a poco, y aunque gradualmente se sentía mejor, éste permanecía la mayor parte del tiempo recostado y en silencio.

Un día al sentirse suficientemente bien, como para salir a la calle, le dijo a su mamá, que la primera salida que diera iba a ser a la Iglesia, a dar gracias y a confesarse, que por favor lo acompañara… Su mamá le dijo que muy bien, que lo felicitaba pero le preguntó ¿Por qué ese cambio hijo? Y éste le contestó, es que cuando estaba inconsciente en el hospital, sentí que me moría y que iba en un túnel oscuro, al final de este, una luz brillante y yo sentía una gran paz, pero justo antes de entrar a esa luz, estaban unos perros, que me ladraban y se me echaban encima, impidiéndome llegar y entrar a esa luz… Su mamá le dijo, sí mucha gente siente eso cuando está a punto de morir. ¿Pero por qué la actitud de los perros que te impedían la entrada a esa luz?... A lo que contestó su hijo, es que tú no sabes, yo me dedicaba a pelear perros, y los perros que yo vi, son los perros que murieron destrozados durante las peleas o yo mismo los rematé. Por eso mamá me cambié de bando y de aquí en adelante voy a querer y proteger a los animales y a las personas.

No sé qué pensar de esto, le dije a Paco, quien me lo platicó, pero en lo que sí creo es en el "karma", y más vale corregir los errores que hemos cometido a seguir siempre haciéndolos, es decir mejorar nuestra actitud, antes de que el destino nos alcance, pues finalmente el bien paga mejor.

Y ahora para terminar una gota de filosofía: "SI ALGUIEN SE SIENTE INCOMODO CON TU PRESENCIA, ES PORQUE CONOCE EL BRILLO DE TU PERSONA, SABE DE TU FUERZA, Y ENVIDIA TU CARÁCTER. NO ES LA APARENCIA, ES LA ESENCIA. NO ES EL DINERO, ES LA EDUCACIÓN. NO ES LA ROPA ES LA ACTITUD".