'La chica de acero', MÁS FUERTE QUE NUNCA

No hay duda, "Superman" es un personaje de culto que irrumpió en los cómics para quedarse y trasladarse, sin dejar las páginas, a otros medios como el cine o la TV.

Además de "Clark Kent", hay otra kryptoniana que forma parte de las filas de DC Comics y que ha tenido bastante relevancia a lo largo de casi 65 años. Se trata de "Kara Zor-El" o mejor dicho "Supergirl".

Dicho personaje fue creado por el escritor Otto Binder y el artista Al Plastino. Apareció por vez primera en mayo de 1959 en Action Comics número 252 dentro de la historia La Supergirl de Krypton.

Previo a tal acontecimiento, DC dio a conocer tres intentos de "Superchicas" que no funcionaron y fueron; una "Lois Lane" con poderes, una versión femenina de "Superboy" y una más que surgió de un tótem mágico manipulado por "Jimmy Olsen".

Luego de tales fracasos, la rubia se quedó, desde entonces hasta la actualidad. Ella ha usado en la Tierra los nombres de "Linda Lee Danvers", "Linda Lang" y "Kara Danvers", que es el más reciente.

De acuerdo con expertos, el impacto de "La chica de acero" fue tanto, que los fans mandaron bastantes cartas a las oficinas de DC Comics en Estados Unidos para que el personaje tuviera un rol importante.

"Superchica" se colocó en 2011 en el lugar número 94 de los 100 mejores héroes de todos los tiempos y en 2012 se ubicó en la casilla 17 de la lista de los 25 mejores héroes de DC Comics de IGN.

"Creo que 'Supergirl' ha mostrado bastante fuerza y poder en las últimas décadas. En algún momento se sintió que vivía bajo la sombra de 'Superman', pero tras ingresar a La Legión de Superhéroes su seguridad aumentó", dijo a este diario José Julián Salazar, experto en personajes de DC, Marvel y Mario Bross.

Fue en el año de 1969 cuando las aventuras de "Supergirl" inundaron las páginas de Adventure Comics ante las peticiones de los fanáticos y tiempo después la superheroína protagonizó una serie de cómics de 1972 a 1974 y otras más de 1982 a 1984 bajo el nombre de The Daring New Adventures of Supergirl.

De buenas a primeras, los guionistas de DC "mataron" a "Kara" en Crisis en Tierras Infinitas de 1985 y la regresaron a "la vida" en 2008 gracias a la historia Superman/Batman, La Supergirl que viene de Krypton.

Desde entonces, ha estado muy activa en diversos proyectos de DC.

Sentimentalmente se le ha ligado con "Brainiac 5".

Se sabe que James Gunn, lider de DC Studios, la llevará al cine una vez más.

Milly Alcock, más conocida por ser "Rhaenyra Targaryen" en La casa del dragón, será la encargada de personificar a la heroína en la cinta Supergirl: La mujer del mañana, a estrenarse el año que entra.

Previo a dicho trabajo, la actriz Helen Slater se puso el traje de la oriunda de Krypton en la película homónima de 1984 y aunque no fue un éxito en taquilla, es considerada de culto. Sasha Calle hizo lo propio en la película The Flash de 2023.

"Supergirl", también tuvo su propia serie "live action" que duró seis temporadas y puede verse en Netflix. Melissa Benoist, de acuerdo, con la crítica, hizo un gran trabajo en este proyecto en el que dio vida a la superheroína.

En esta historia, "Kara Zor-El" fue enviada a la Tierra junto a su primo, "Superman" para protegerlo, pero su nave se desvió, y para cuando ella llegó a la tierra "Kal-El", ya tenía 24 años y no tuvo razón para cuidarlo. Por esto la familia Danvers la adoptó.

En este proyecto aparecieron bastantes héroes y villanos del Universo DC como "Martian Manhunter", "Lena Luthor", "Lex Luthor", "El Juguetero" y "Brainiac 5".

Se espera que con la nueva película de la heroína, que está supervisando James Gunn, ella tenga una mayor trascendencia entre el público.

Más de Supergirl

La heroína volverá con todo el año que entra:

*Debutó en Action Comics número 252 de 1959.

*Sus poderes son: vuelo, visión de calor, megavelocidad, invulnerabilidad, visión de rayos X y telescópica, entre otros.

*Además de "Kara Zor-El", en la historia de DC han surgido otras Superchicas como "Matrix", "Linda Danvers" y "Cir-El".

*Al personaje se le ha visto en bastantes proyectos animados de DC como Liga de la Justicia Ilimitada.

*En la serie Smallville, Laura Vandervoort fue "Supergirl".