La CFE suspende el suministro eléctrico a la Presidencia Municipal de Madero debido a falta de pago

Desde el viernes la presidencia municipal de Francisco I. Madero, se encuentra sin el servicio de electricidad, debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), le suspendió el servicio por el adeudo que “arrastra” desde hace varias administraciones. A la fecha el pasivo es de 7 millones de pesos y se dijo que la deuda el incumplimiento de pago del Derecho de Alumbrado Público (DAP).

Fue en la sesión de Cabildo que se expuso la situación, ya que la tesorera municipal Alejandra Flores solicitó al órgano colegiado la autorización para presentar un oficio a la dependencia federal y establecer un convenio de pago, ya que la facturación mensual es de 380 mil pesos del edificio municipal y deben abonar 200 mil pesos; es decir por mes deberán depositar casi 600 mil pesos.

En entrevista la tesorera explicó que, desde el 2016 se le debía a la CFE 20 millones de pesos y afirmó que en casi seis años se han abonado 13 millones de pesos, pero la recuperación del DAP disminuyó drásticamente debido a la falta de cultura de pago, pero como el municipio es quien se encarga de cobrarlo, es a quien se le hace carga la facturación.

Mencionó que, el recibo mensual que se debe pagar es de un millón de pesos, de los cuales solo se recupera alrededor de 600 mil pesos, por el derecho de alumbrado público, ya que repitió que son muy pocos los que pagan, ya que si no cumplen con el pago del predial mucho menos van a pagar ese servicio de iluminación.

“Esto le va generando un déficit al municipio de 400 mil pesos mensuales, que eso no debería de salir de los fondos del municipio, debería de salir del derecho de alumbrado público del pago que cada ciudadano que cada ciudadano debería de hacer”.

Reconoció que, es responsabilidad del municipio dotar del servicio del alumbrado público pero la contribución de ese servicio es del ciudadano y son 30 pesos por bimestre los que se les carga en el recibo y como ya se sabe muchos están “colgados” dejan de pagar lo que va generando el déficit a la administración.

Alejandra Flores García recordó que, en la administración previa a la que ellos llegaran se tenía un proyecto de modernización de alumbrado público y debido a la tecnología que iban a utilizar les bajaría “estrepitosamente” la facturación, ya que antes de eso pagaban alrededor de 1.5 millones de pesos y pasó a un millón, pero al final el proyecto no se concretó, debido a que el Congreso del Estado no lo aprobó, por que no estaba “muy legal el asunto de la privatización” pero la facturación se mantuvo a un millón de pesos, luego de que el personal de CFE y del Municipio hicieran un conteo para confirma realmente las que si funcionaban y se actualizó el censo.

“Ellos lo hicieron muy interno y en el contrato tenía solamente la firma de la síndico y se necesitaba la firma de todo el Cabildo y no fue que lo rechazó como tal la administración, lo rechaza el mismo Congreso y ellos se lo regresan y viene al municipio y como ya era administración nueva ya no se hizo por que no el contrato no le convenía al municipio, por que ibas a terminar pagando en 25 años, ya que los pagos iban en aumento, empezaban con 900 mil pesos y en 10 años el municipio iba a estar pagando 2 millones y medio cada mes por el derecho de alumbrado público, por que se hablaba de un contrato de 450 millones de pesos, por haber cambiado 3 mil lamparas”.

“Nos cortaron el suministro de la presidencia por no abonar al derecho de alumbrado público, pero lo vamos a revisar, por que tu puedes tener tres casas y por que debas en una te van a cortar en otra, aunque el municipio tiene responsabilidad pero ya estamos negociando lo que nos corresponde y estamos viendo con personal de CFE, lo del convenio de echo se los estamos informando”.