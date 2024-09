Justicia para Kim: Presunto agresor asegura ser inocente ante los medios de comunicación 

En días pasados, se ha hecho viral a través de las redes sociales, la denuncia de la madre de Kim, una pequeña que fue presuntamente abusada por dos maestros en el Jardín de Niños Graciano Vinegra, al que asistía.

Dulce, la mamá de Kim, relató mediante un vídeo de TikTok que el 9 de septiembre al recoger a su hija del kínder tenía una herida en su zona íntima, por lo que luego de acudir al médico y que le confirmaran que la niña tenía huellas de abuso denunció ante la Fiscalía General del Estado en Baja California.

María Elena Andrade Ramírez, fiscal general de Baja California explica la situación del caso.

Tras los hechos que sucedieron en un kínder de Mexicali, la madre de la menor buscaba que al compartir su denuncia se separara a los maestros de su cargo y se hiciera justicia para Kim. Además, convocó a una manifestación en las instalaciones del jardín de niños, en las que junto a otras mamás colocaron mantas con las leyendas "violadores" y "Los niños no se tocan".

Por las redes sociales comenzó a circular acompañado de la denuncia, las fotos y la identificación de los presuntos agresores, al hashtag de #JusticiaparaKim.

Fue durante este 19 de septiembre que el presunto agresor identificado como Eliseo, se presentó ante los medios de comunicación y se dijo inocente de las acusaciones.

En los vídeos que circulan en redes sociales al respecto, el hombre sostiene que es inocente, que le han entregado todas las pruebas a la Fiscalía y que se encuentra a la espera para ir a declarar. Además, señala que él y su familia se han visto afectados por la situación.

“Soy inocente y ahorita mi integridad está siendo quebrantada totalmente. Me duele este hecho, que mis hijos no puedan ir a la escuela, que los estén señalando. Que en el trabajo de mi esposa la estén señalando. Esto me duele y necesito respuesta ya”, exigió.

Ante la declaración del presunto agresor, las redes sociales están retomando la iniciativa del hashtag #JusticiaparaKim, para refrendar el apoyo a la madre y a la pequeña en su lucha por justicia.