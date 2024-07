Juegos Olímpicos, paz, seguridad y geopolítica: París 2024

Las ceremonias de inauguración de los juegos olímpicos normalmente son muy emotivas. Se hace un enorme esfuerzo por proyectar la armonía entre las naciones a través de un evento deportivo global. Lamentablemente, por el contexto en que ocurren, esa armonía no siempre se manifiesta. Veamos el contexto de París 2024.

1. La guerra en Ucrania y la rivalidad Rusia-OTAN. La participación de Rusia en el movimiento olímpico ha disminuido drásticamente debido a escándalos de dopaje desde 2014 y la condena internacional tras la invasión de Ucrania en 2022. Para los juegos de París, el COI permitió la participación de algunos atletas rusos sólo como "neutrales", sin bandera ni himno nacional, y prohibió participar "a aquellos que apoyan activamente la invasión o que han servido en el ejército ruso". Estas restricciones fueron rechazadas por los oficiales rusos y varias federaciones y atletas anunciaron que no competirían. Pero esta es la primera vez que se celebran unos juegos desde la invasión rusa a Ucrania. Moscú encuadra lo que sucede como parte de la guerra de la OTAN en su contra.

2. La rivalidad China-EU (y Occidente). Este tema se manifestó ya desde los juegos olímpicos de invierno en Beijing 2022. Washington y varios aliados organizaron un boicot diplomático (no deportivo) contra los juegos debido a los "genocidios y crímenes contra la humanidad" cometidos por China en Xinjiang, además de las violaciones a derechos humanos en Hong Kong. China, en respuesta, buscó demostrar que el boicot había fracasado. Beijing recibió con honores a más de 30 líderes. Y por supuesto, sobresalió la cercanía entre Beijing y Moscú, con Putin encabezando la lista de asistentes, sellando su "amistad sin límites" días antes de la invasión rusa a Ucrania. Esta vez los juegos ocurren en Francia, un miembro de la OTAN, pero la competencia entre Occidente y China tendrá también sus propias expresiones.

3. La guerra en Medio Oriente. Este tema ha provocado manifestaciones muy vocales en distintos ámbitos. Así que, con alta probabilidad, París será escenario de expresiones similares tanto en las calles como, quizás, en los foros de las competencias.

4. El terrorismo. Recordar que el terrorismo no es cualquier clase de violencia o expresión de resistencia. El terrorismo es una táctica muy específica que se caracteriza por utilizar la violencia contra civiles o actores no combatientes únicamente como instrumento para provocar terror en terceros y a través de ese terror canalizar un mensaje o reivindicación y ejercer presión psicológica o política y avanzar las metas percibidas del atacante. Para poder lograr su objetivo, los actores terroristas necesitan que el canal a través del cual viaja la comunicación de la violencia sea lo más eficaz, veloz y amplio posible. Los juegos olímpicos ofrecen una plataforma ideal para tales efectos y por ello, este tipo de eventos internacionales han sido empleados con esa meta en el pasado. Hoy estamos ante una nueva ola de crecimiento de la violencia terrorista global. Una de las ramas de ISIS (ISIS-K) ha manifestado en los últimos meses tener capacidad operativa internacional para generar amenazas creíbles de atentados. Además, en los últimos meses autoridades europeas han descubierto y desmantelado planes para cometer atentados por parte de personas afiliadas a Hamás o a Hezbollah. La alerta terrorista se encuentra en uno de los mayores niveles a causa de éstas, o bien debido a posibles atacantes solitarios. Además, el terrorismo islámico no es el único riesgo.

Esperamos por supuesto que todo esto quede meramente en el anecdotario de unos juegos olímpicos que se distingan por la armonía y la competencia deportiva.

