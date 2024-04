Juega Santos Laguna último partido del Clausura 2024

- Los Guerreros se despiden este domingo del Clausura 2024 en la Liga MX. Reciben en el Estadio Corona, al también eliminado Atlético de San Luis, por la última fecha de la campaña regular.

El duelo que comenzará en punto de las 18:00 horas, será dirigido por el silbante mexiquense Iván Antonio López Sánchez, asistido en las bandas por Jéssica Fernanda Morales y Oscar Yahir Barriga Castro. Como cuarto árbitro fungirá Edgar Allan Morales Olvera.

A la jornada 17, Santos Laguna llega con 15 puntos, para ubicarse en el puesto 13 de la clasificación general, mientras que los potosinos con 13, en el sitio 17, el penúltimo de la tabla, con 11 derrotas a cuestas.

Como franquicia, los albiverdes no pierden ante el Atlético de San Luis en la Comarca, ya que en cuatro confrontaciones, los laguneros ganaron 3 partidos, además de un empate, con 10 goles a favor y un par en contra.

Desde el 2011, los Guerreros no pierden en casa ante un rival sanluisino, incluyendo los Gladiadores y Coyotes del Atlético Potosino. En aquella jornada 16 del Clausura, sucumbieron 1-3, con hat trick de Michael Arroyo.

Para el zaguero argentino Santiago Núñez, será motivante cerrar la campaña en casa con un triunfo "Es importantísimo. La verdad es que estamos muy dolidos. Sabemos lo que representa este club y el no haber clasificado nos duele".

Reveló que deben hacer mucha autocrítica entre ellos y trabajarlo. "Ya estamos pensando en el torneo que viene, además de ganar y jugar bien este domingo, para al menos dar una buena cara y terminar de la mejor manera". señaló.

De acuerdo a la estadística, Núñez es el tercer defensor con más cabeceos en área propia con 44, el tercero con más balones ganados en área propia (61), el cuarto con más balones recuperados en disputa (50) y se ubica en el mismo puesto en rechaces (140).

En su primer torneo en la Liga MX, el defensor sudamericano de 23 años, ha disputado más de mil 100 minutos de juego.

"La verdad es que cuando llegué me tocó jugar de inmediato. Llegué dos semanas antes del inicio del torneo, solo hice los últimos partidos amistosos con el anterior cuerpo técnico, además de que no hubo mucho tiempo en el que terminó el torneo en Argentina".

Reconoció que no le estaba costando mucho en cuanto a la adaptación, pero después le cayó todo de una y fue el volver a adaptarse a un futbol distinto, porque en Argentina es mucho más roce y de una intensidad muy fuerte, distinta a la de México.

"Me costó bastante adaptarme, pero con el paso del tiempo y el apoyo de todos, la verdad me fue un poco más fácil. Sé que me falta mucho, pero lo voy llevando de a poco, tratando de ayudar siempre al equipo" indicó.

DÍA DEL NIÑO

Para este partido ante el Atlético de San Luis, más de dos mil pequeños tendrán la oportunidad de disfrutar de una experiencia especial en el Estadio Corona, en el marco del Día del Niño.

Gracias a los aliados estratégicos del club, que los acompañan de forma permanente en las iniciativas en beneficio de la comunidad, y a través del programa de responsabilidad social Guerreros de Corazón, se podrá vivir un ambiente lleno de alegría y felicidad en el corazón del Territorio Santos Modelo (TSM).

En lo correspondiente a la Tribuna Ganar Sirviendo, se otorgarán 400 boletos a niños y niñas de escuelas pertenecientes a la zona escolar rural aledaña al recinto verdiblanco. En el encuentro anterior contra Pachuca, asistieron alumnos de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, ubicada en el Ejido La Concha, y la Escuela Primaria Profesora Evangelina Valdés Dávila, del Ejido Ana.

Adicionalmente, en una iniciativa de los jugadores del primer equipo, se obsequiaron 300 boletos en la firma de autógrafos de un patrocinador, así como a 200 a pequeños del Instituto Eduardo Tricio, que brinda educación de calidad a niños y niñas de zonas menos favorecidas de la Comarca Lagunera.

Por otra parte, 350 boletos se destinaron a la Coordinación de Servicios Educativos de la Región Laguna, para estudiantes de escuelas públicas.

A través del programa Padrinos, 11 agencias de viajes con las que hemos venido trabajando a lo largo del torneo, realizaron una donación de más de mil boletos, lo que permitirá impactar a nueve escuelas y asociaciones, entre ellas Casa de Jesús, DIF Coahuila, Primaria Ford, etc.

Se tendrán muchas sorpresas preparadas, entre ellas batucada y desfile de botargas, pintacaritas, regalos de patrocinadores, globos en accesos, lluvia de playeras y mucho más. A los participantes en la Copa Internacional Santos Peñoles, se les aplicará un 20 por ciento de descuento en el costo total del boleto.

Jornada sabatina:

así se vivió la fecha 17 el día de ayer:

n León se quedó sin Play-In tras empatar 1-1 contra Juárez

n Pachuca se complicó también terminó 1-1 contra Mazatlán.

n Tigres aseguró su pase directo a liguilla tras golear 4-1 a los Xolos de Tijuana.

n Cruz Azul salió de "el infierno" con una victoria 0-1 ante Toluca.

n El Clásico Tapatío, finalizó con un marcador 1-0 a favor de Chivas.