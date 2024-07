Jueces amagan con paros

Si la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador se aprueba sin mover una coma, un sector de magistrados, jueces y de la base trabajadora del Poder Judicial de la Federal (PJF) valorará realizar un paro limitado de labores e incrementar las movilizaciones en el país en defensa de su independencia.

A unas semanas de que concluyan los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Judicial, organizados por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, la vocera de los trabajadores del PJF, Patricia Aguayo Bernal; el presidente del Comité de Justicia Independiente del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, Francisco Javier López Ávila, así como diversas organizaciones judiciales alistan un plan de defensa de sus derechos porque tienen claro que los foros son una "simulación, una farsa, hechos a modo por los morenistas".

Sin embargo, para la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, una de las más antiguas en el gremio judicial del país, esta línea de acción aún no está contemplada, ya que antes se debe agotar el diálogo y la negociación con los legisladores.

Patricia Aguayo Bernal anunció que, una vez concluido el debate, esperarán un tiempo prudente para ver si se toman en cuenta las opiniones expresadas por diversos expertos contra la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, unos de los pilares de la reforma presidencial.

De lo contrario, advirtió que "solamente en caso de que no vaya a tener un verdadero trasfondo en cuanto a que se modifique esa reforma constitucional, muy probablemente, si y sólo si no se modifica esa reforma, nos podríamos ir a un paro de labores".

La también secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo explicó que todavía no establecen una fecha ni los términos de la posible suspensión de labores, pues son conscientes de que la justicia no puede detenerse en casos urgentes, como la libertad y el acceso a la salud de una persona, que está en manos de juzgadores federales. "Nosotros estamos muy atentos a estos foros; sin embargo, nos están mandando mensajes de que la reforma va a pasar tal y como lo está proponiendo el Ejecutivo, sin moverle ni una coma", lamentó.

Aunque admitió que no puede asegurar que se vaya a realizar el paro de labores, la vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación aseguró que la posibilidad está sobre la mesa y se ha manejado exclusivamente a nivel de magistrados, jueces y de la base trabajadora, sin la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ni del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

"No puedo asegurar que se vaya a hacer y en qué términos, porque nosotros somos perfectamente conscientes de que la justicia, al menos en ciertos puntos relevantes no puede detenerse. Se tendrían que valorar todos estos aspectos, pero hay un parteaguas: se van a hacer cambios o no se van a hacer cambios a la reforma", sentenció.