Juan Carlos Lomónaco y Camerata de Coahuila tendrán una noche muy mexicana

A lo largo de su carrera, el maestro Juan Carlos Lomónaco (1969) ha podido demostrarle al mundo que México cuenta con compositores de primer nivel. Lo mismo en Polonia que en España, Rusia, Canadá o en Estados Unidos, el director de orquesta alberga en su corazón la sonoridad de estas obras y no titubea en compartirlas al público expectante más allá de nuestras fronteras.

Juan Carlos Lomónaco está en Torreón, donde este viernes 6 y el domingo 8 de septiembre, como director invitado, interpretará un programa de música mexicana junto a la Camerata de Coahuila en el Teatro Isauro Martínez.

La selección de obras pretende que el escenario se tiña de verde, blanco y rojo: Huapango (1941) y Sinfonietta (1945), de José Pablo Moncayo; Danzón No. 2, de Arturo Márquez (1994); Obertura festiva (1952) y La madrugada del panadero (1952), de Rodolfo Halffter.

“Me ha tocado hacer Huapango en diversas partes del mundo y es uno de los orgullos más grandes que he tenido, de poder mostrarle al mundo que tenemos compositores de primerísimo nivel. Sobre todo de la época nacionalista, como Carlos Chávez, Silvestre Revueltas (que aunque no lo incluimos en esta ocasión, es un compositor excepcional) y toda la música de Moncayo que me parece maravillosa”.