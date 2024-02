Jóvenes migrantes se convierten en padres en La Laguna

El 5 de noviembre del 2023, inició la travesía de Elena y Alexander Zapata al salir de su natal Venezuela rumbo a Estados Unidos. Hoy son tres los que buscan llegar a la frontera, ya que el pasado 15 de febrero nació su bebé en tierras laguneras, por lo que sus planes deberán esperar un poco.

Con su pequeño en brazos, Elena de 20 años de edad, compartió que fue al salir de la ciudad de Huehuetoca, Estado de México, que las contracciones iniciaron.

Ambos viajaban en el penúltimo vagón con puertas a los costados que siempre iban abiertas, por lo que el frío era casi insoportable.

"Se podía descansar, no era tan peligroso, pero lo que sí es que hacía mucho frío y se movía mucho el tren y yo creo que, entre el frío y los golpes, empecé el trabajo de parto".

Alexander, por su parte, compartió que el tren seguía avanzando y solo por momento se paraba, pero desconocían en qué sitio se encontraban.

LAS CONTRACCIONES ERAN CADA VEZ MÁS FUERTES.

Fue el 14 de febrero que llegaron a Torreón. De inmediato comenzaron a movilizarse para buscar un lugar en donde pudiera nacer su hijo, pero ningún taxista se detenía para llevarlos, "quizá por temor", dijo Alexander.

Fue entonces que un chofer se animó y decidió llevarlos a buscar un médico.

"Primero fuimos a la Cruz Roja y no me la pudieron atender porque era un sitio privado. Me la mandaron al Hospital Universitario, tampoco me la quisieron atender. Todos me decían que ya estaba en proceso de parto. De ahí me dieron la dirección del Hospital General de Torreón, y ahí agarramos un taxi y nos fuimos, ahí fue donde la lograron atender", compartió.

Fue justo el jueves 15 de febrero que el pequeño Tiago, nació a las 39 semanas de gestación. "Los planes eran que naciera allá (Estados Unidos) pero los planes de Dios son perfectos y nació aquí", dijo con emoción.

El apoyo no se hizo esperar. "Han venido con muchas bendiciones, la gente aquí de Torreón, espectacular, nos han ayudado de una manera impresionante sin conocernos", comentó Alexander mientras sostenía cuidadosamente a su pequeño.

Y es que desde el personal médico, de enfermería, así como personas que esperaban la recuperación de sus familiares, les tendieron la mano. "El primer día nos brindaron la cena, nos consiguieron ropita para el bebé, nos consiguieron pañales, las doctoras atentas", compartieron los nuevos papás.

DE LOS PLANES

Actualmente la pareja se hospeda en la Posada del Peregrino, dependiente de Cáritas de Torreón, lugar en donde habrán de permanecer unos días más, por lo que Alexander deberá buscar un lugar donde vivir y un sitio donde trabajar.

Elena y Alexander han pensado en esperar a que ella se recupere y sobre todo que el pequeño crezca más para que puedan continuar con su viaje.

"Ahora somos tres gracias a Dios y que todo está en perfecto estado hasta el momento y que así siga. No tenemos una decisión muy clara, ahorita lo que sí es que tenemos que quedarnos por un momento en lo que mi esposa se sigue recuperando y el bebé siga creciendo", comentó Alexander.

Como se ha informado, desde finales del año paso, se incrementó el paso de migrantes por La Laguna, con el deseo de alcanzar el llamado "sueño americano". Pero ahora, no lo hacen en solitario, sino que viajan familias completas en busca de llegar a los Estados Unidos.