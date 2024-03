Jóvenes, listos para un nuevo desafío

El fenómeno del FIRST Laguna Regional está de regreso gracias a Industrias Peñoles y ayer se demostró con un lleno absoluto en la arena Crescendo del Tecnológico de Monterrey, campus Laguna, en lo que fue el inicio de los partidos de clasificación.

Con toda la inspiración y gran energía, llegaron 41 equipos de jóvenes de 15 estados del país para medir sus habilidades y la fuerza de sus robots en una experiencia cercana al mundo real que les puede dar la oportunidad de ir al mundial de robótica en Houston, Texas. En este emocionante encuentro, es destacable que la empresa minero-metalúrgica que lleva doce años inmersa en FIRST Robotics Competition auspicia a más del 50 por ciento de los equipos, provenientes de Coahuila, Durango, Oaxaca, Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Estado de México y Guanajuato.

En cada temporada, se presenta un juego nuevo y desafiante; en este 2024, el reto se llama "Crescendo", inspirado en la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y artes. En la cancha, hay dos alianzas (rojas y azules) conformada por tres equipos cada una y en un primer periodo de 15 segundos, sus robots serán autónomos y después, los pilotos podrán controlarlos en un tiempo de 2 minutos con 15 segundos. Quienes anoten el mayor número de notas musicales en el altavoz y AMP, ¡ganarán el juego! Para que la eliminatoria se realice de forma eficaz, justa, segura y con espíritu de cooperación, profesionalismo amable y buena voluntad, hay personal en el terreno de juego, que son los árbitros, el asesor técnico de FIRST y el supervisor del campo.

LA HORA DE LA VERDAD LLEGÓ

El primer partido de clasificación estuvo lleno de adrenalina, nervios y mucha emoción. La alianza roja se conformó por los equipos 4603 Forza One Peñoles de Gómez Palacio; 4735 Derof Prepa Tecmilenio campus Laguna y 8291 Yellow Experience Bateil-Peñoles de Torreón. Se enfrentaron a la alianza azul integrada por el equipo 7653 Minebots Fresnillo plc de Santiago Papasquiaro; 4401 Cetmov Peñoles Laguna del Rey Coahuila y 6170 Vitronik de la Prepa Tecmilenio de San Luis Potosí.

Los partidos de clasificación se desarrollaron hasta las 5:45 de la tarde de ayer y en cada uno, se vivió una verdadera fiesta; hubo baile, música y botargas y cada una de las porras ondeaba las banderas y los pompones volcadas en apoyo a sus equipos. Este sábado 23 de marzo, seguirán los partidos de clasificación, la selección de alianzas, los partidos de playoffs y se conocerá a la alianza que se consagrará campeona del FIRST Laguna Regional y que tendrá la fortuna de avanzar al mundial.

Cabe hacer mención que en esta competencia, y después de la evaluación de los jueces, hay otros premios que también otorgan el pase a Houston, Texas como el Impact Award, el más prestigioso de FIRST. Otros premios son el de Inspiración en Ingeniería (Engineering Inspiration Award) y el de Novato Estrella (Rookie All Star). La fiesta de robótica es abierta al público en general y también se puede seguir totalmente en vivo, desde la página oficial de Facebook de Industrias Peñoles: FIRST Laguna Regional.