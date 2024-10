Jóvenes laguneros obtienen medalla en concurso internacional de robótica

La Selección Nacional de Robótica representada por el equipo Cerbotics del Colegio Cervantes de Torreón obtuvo la medalla de oro "Albert Einstein Award for FIRST Global International Excellence" en el FIRST Global Challenge 2024, desarrollada del 26 al 29 de septiembre en Atenas, Grecia.

Este premio es el más prestigioso de la competencia mundial de robótica y se otorgó al equipo cuyo robot obtuvo el mejor desempeño durante el primer desafío global y que además ejemplificó todos los principios de la comunidad FIRST; en 2022, en Ginebra, Suiza, el team México también se adjudicó este galardón.

En Atenas, la Selección Mexicana también se llevó otros dos reconocimientos que fueron el "Social Media Challenge Award" y "Video Storytelling Award".

Se conformó por los alumnos: Aldo Estrada Torres, Aurora Monserrat García Gallegos, Danna Paola Salas Sánchez, Dylan Adonahi Gallegos Dávila, Isabella Franco Ortega, Gared Alejandro Uribe Martínez, Raúl Everardo Sifuentes Zúñiga, Rodrigo Miguel Arellano Manzo y Román Hernández Sosa.

El head coach es Julio César Torres y los mentores Iván Aurelio Samaniego y Hugo Daniel Espino.

FIRST Global Challenge es una competencia internacional de robótica de tipo olímpico que este año reunió a estudiantes de más de 190 países con el fin de que resolvieran retos diplomáticos mediante la tendencia mundial STEM que promueve la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

En este 2024, el tema fue "Alimentar el futuro" y se desafió a los equipos a conocer y abordar los obstáculos y las oportunidades para proporcionar a la población mundial alimentos equitativos, seguros, nutritivos y responsables con el medio ambiente.