Jóvenes inauguran un 'Universo de Colores' en El Siglo

La noche de este martes El Siglo de Torreón fue habitado por el arte pictórico gracias a la exposición Universo de colores, realizada por alumnos del taller de pintura del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna, el cual es dirigido por el maestro Guillermo García Ochoa.

En total, el taller está integrado por 50 estudiantes de preparatoria y profesional, cuyas edades oscilan entre los 15 y 22 años de edad.

"La clase es personalizada. Conforme escogen su cuadro, yo les voy indicando y dando las instrucciones que requieren en cada obra. Todos son muy talentosos, pero también hay personas que empiezan a desarrollar su creatividad y ellos mismos van experimentando las ideas y sentimientos que empiezan a tener, y los van plasmando en una obra", indicó previamente el maestro Guillermo García Ochoa.

La muestra está integrada por alrededor de 60 obras trabajadas en técnicas como el óleo o el acrílico, mismas que se muestran instaladas en mamparas y caballetes. En ellas se pueden encontrar todo tipo de propuestas, desde abstracciones hasta otras que se aproximan más al realismo. La esencia del taller es precisamente la libertad creativa con la cual pueden trabajar mundos entre las distintas paletas de colores.

Fue a las 19:00 horas cuando dio inicio la inauguración. El evento contó con la asistencia de los estudiantes, padres de familia, artistas y gestores locales, así como directivos de la institución educativa y de esta casa editora.

Durante el discurso inaugural, la alumna Vanessa de Alba agradeció el espacio y compartió su experiencia dentro del taller de pintura del Tec de Monterrey. Narró que todo comenzó cuando entró a la institución, pues enseguida escuchó comentarios sobre ese espacio de creación y cómo se realizaban las clases.

"Quería ser la primera en estar inscrita en este taller. A mí siempre me ha gustado mucho el arte y lo he disfrutado desde que soy chica. Siento que es una parte de mí. Y cuando entré al taller desde el primer día y el primer momento, pues la sonrisa de Memo (el maestro), su sonrisa tan positiva, me hizo sentir en un lugar muy seguro y con mucha confianza".

La alumna agradeció al maestro Guillermo García Ochoa las técnicas aprendidas, además de la oportunidad de haber crecido como persona y pintora. Agregó que esa atención le inspira a seguir pintando y dejar esa esencia en todas las tareas que realiza.

La muestra está integrada por alrededor de 60 obras trabajadas en técnicas como el óleo o el acrílico (EL SIGLO DE TORREÓN / ENRIQUE CASTRUITA)

Por su parte, Guillermo García Ochoa declaró que la propuesta de su instrucción va más allá de sólo hacer arte, para así aproximarse a la realización los sueños que puedan tener sus alumnos. Añadió que exponer en El Siglo, le brinda a los estudiantes del Tec de Monterrey la posibilidad de ser reconocidos en el ámbito cultural.

Cabe resaltar que la exposición Universo de colores permanecerá en las instalaciones de El Siglo de Torreón hasta el próximo lunes 3 de junio.

Se trata de una colaboración entre el departamento de Arte y Cultura del Tec de Monterrey y esta casa editora (EL SIGLO DE TORREÓN / ENRIQUE CASTRUITA)