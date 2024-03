Joven salvadoreño encuentra consuelo en la fe mientras busca llegar a EUA

“Es maravilloso creer en Dios, siempre amar al prójimo, ayudarle y comprenderlo. En la vida siempre hay dificultades pero lo importante es acercarse a Dios y salir adelante porque siempre está él con nosotros”, señaló Denis, joven salvadoreño de 24 años, en el marco de las actividades de la Semana Santa.

Señaló que a pesar de las dificultades que ha enfrentado en su camino, ha encontrado consuelo en la fe y en Dios, quien siempre lo acompaña.

Relató que dejó su hogar hace dos años y desde entonces ha recorrido diversas ciudades mexicanas con la intención de poder ingresar a los Estados Unidos.

"Aunque he pasado por momentos difíciles, siempre he tenido la oportunidad de conseguir algunos trabajos en Oaxaca, Chiapas, la Ciudad de México, Querétaro, Saltillo y Monterrey. Lo más que he estado sin trabajo es un día, gracias a Dios tengo mis manos y mis pies y sé un poco de albañilería", compartió Denis.

Aunque le gustaría regresar a su país de origen, señaló que allá no hay trabajo y las oportunidades son muy limitadas.

Consideró que el mayor desafío en su camino son las fronteras y la presencia policial, que representan obstáculos en su búsqueda de un futuro mejor en el país americano.

Denis dijo que espera partir hacia Estados Unidos en los próximos 15 días, llevando consigo la certeza de que, a pesar de los desafíos, su fe lo guiará en su camino hacia un futuro mejor.