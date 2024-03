Jorge Torres Bernal acude sin cita a registrar su candidatura a alcaldía de Torreón; 'lo nuevo va en serio'

Sin cubrir la formalidad de la cita previa ante el IEC, Jorge Torres Bernal “El Soli” fue a registrarse como candidato a la alcaldía de Torreón por Movimiento Ciudadano, lo que motivó que sus simpatizantes tuvieran que esperar más de hora y media porque los encargados del órgano electoral tenían que revisar primero toda la documentación que antes habían entregado Shamir Fernández y los integrantes de su planilla de Morena y PT.

A diferencia de los demás candidatos, “El Soli” no comunicó previamente sus intenciones de acudir a registrarse a las 12:00 horas mark , por lo que al llegar al IEC, media hora después, no se le recibió en ese momento, cuando la presidenta del Comité Municipal, María Elena Calderón y demás representantes del IEC aún no concluían la revisión de quienes acudieron antes.

(FOTOS: Fernando Compean/ El Siglo de Torreón)

Torres Bernal dijo que su candidatura externa, por su condición ciudadana, representará una alternativa a la vieja política “porque lo nuevo va en serio”.

Dijo que de la sociedad civil no militante está divorciada con la clase política, y que este es el mejor momento para despertar el interés entre quienes no se involucran en los asuntos públicos.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la planilla de candidatos a sindicatura y regidurías que encabeza Torres Bernal.