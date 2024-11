Jorge Romero rechaza acusaciones de Sheinbaum; le propone diálogo con el PAN

El virtual presidente electo del PAN, Jorge Romero Herrera, rechazó las acusaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien esta mañana lo calificó como el "jefe del Cártel Inmobiliario" y lo tachó de conservador.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el próximo líder panista reprochó que la mandataria no le dé "ni un segundo de beneficio de la duda" y lo ataque en la primera oportunidad con un señalamiento falso, sin tomar en cuenta que "no hay una sola imputación a mi persona".

"Ella hace alusión a este cártel que yo llamo ‘imaginario’ (…), no hay una sola imputación a mi persona, una sola, no te estoy diciendo que esté en una fase de algún procedimiento, no hay ni siquiera una imputación y creo que ya quedó claro que a mí no me protegen los gobiernos, a mí me han perseguido los gobiernos, y si no hay ni una sola imputación no es porque no quieran, es porque no pueden, no han podido ni podrán", aseguró.