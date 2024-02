Jonathan Orozco anuncia su retiro de las canchas

El retiro es una de las decisiones más difíciles para todo deportista, es decirle adiós a una etapa muy importante que llega tras horas de meditación.

Una situación que compartió el experimentado portero Jonathan Orozco, quien este viernes anunció el final de su exitosa trayectoria en la Liga MX tras una fuerte lesión.

El legendario guardameta de Rayados de Monterrey volvió a su casa y en compañía de su familia dio a conocer la noticia.

"Anunciarles mi retiro oficial de las canchas que es también este domingo, por eso este homenaje. No fue fácil tomar la decisión, no estaba preparado para este tipo de decisión; me hubiera gustado tener esa última temporada, el último partido con el equipo de mis amores, pero no se pudo dar y no quería alargarlo más", comentó.

Orozco, quien ganó con Monterrey dos títulos del futbol mexicano, tres de Concacaf y que presentó una lesión en la muñeca, compartió que pudo perder la mano y pese a que se siente bien no quiere arriesgarse.

Con Santos Laguna fue campeón en el Clausura 2018.