Jonathán Ávalos afirma que sindicato es ilegal y manifestación tiene tintes políticos

No está justificado el reclamo que hacen los trabajadores sindicalizados del municipio de Francisco I. Madero, debido a que, hasta el momento no se les ha entregado la toma de nota que acredita a la mesa directiva y al no estar avalado por la autoridad competente, automáticamente está considerados como sindicado, sino como trabajadores de confianza, aunque efectivamente en su momento se firmó un convenio para respetar las prestaciones contenidas en el contrato colectivo de trabajo.

Lo anterior lo declaró Jonathan Ávalos Rodríguez, alcalde con licencia, quien dijo que la protesta que este lunes realizaron los cerca de 150 trabajadores sindicalizados activos y jubilados, los cuales afirmó se inconformaron por que se les realizaría un antidoping, ante los constantes accidentes que tienen en los vehículos oficiales, además de que la movilización tiene un trasfondo político y lo están haciendo para desestabilizar la administración actual y la que está por iniciar. Se le preguntó de quién sospechaba y solo se limitó a decir, “que Dios los ayude”.

“Quienes los mantienen en estatus de sindicato es la Presidencia, por que no hay ningún aval de ese tribunal donde les haya establecido esa toma de nota, por ende prácticamente son personas de confianza y yo creo que así con este tema se está queriendo desestabilizar al municipio, en vez de que nos la pasemos a gusto que son fiestas navideñas, pero yo le veo un trasfondo político y el otro trasfondo que le veo es que hoy estaba programado, según lo que cuentan los compañeros de la Presidencia que estaba programado un antidoping, derivado de un Consejo de Seguridad pública en donde establecieron que se estaban generando muchos choques por parte de los trabajadores de la administración, en el sentido de los camiones de basura, de los autos que manejan en el municipio y se les hizo raro y se dijo que se haría el antidoping, por que está contemplado en la Ley Federal del Trabajador que se hace de sorpresa”.

Declaró que, los empleados reclaman que solo se les pagaron 30 días de aguinaldo, cuando en el convenio se establece 48 días, pero mencionó que, al no estar legalmente constituido como sindicato, como cualquier trabajador tienen derecho a 15 días, tal y como establece la Ley Federal de Trabajo, no obstante se les pagó el doble, ya que el Gobierno Federal pretende aumentar el porcentaje del aguinaldo, pero ellos se adelantaron y les pagaron los 30 días. En lo que respecta a la última quincena de diciembre que también reclaman se les pague, Ávalos Rodríguez manifestó que, es ilógico que lo soliciten cuando apenas es día 20, además en Francisco I. Madero no están exentos de tener problemas financieros, ya que hay otros municipios en donde los alcaldes han manifestado que no pagarán las prestaciones de fin de año por falta de recursos.

“Hoy se les iba a hacer un antidoping y vienen a hacer una manifestación argumentando cosas irreales, por que el aguinaldo ya se les pagó y la quincena que ellos dicen que no se les ha pagado la ultima quincena, pues compañeros y compañeras la ley no dice que pagues el día 20, eso se paga cuando llegue la quincena, el 31 de diciembre. Si se fijan son puras argumentaciones que no tienen sustento, a los compañeros los están usando y lo único que va a pasar es que el Ayuntamiento puede determinar dar de baja al comité que es espurio y que no tiene validez ante ningún Tribual y empezar a dar bajas por que no se presentan, no quieren acudir y como son funcionarios públicos, pues es doblemente problema, es incluso hasta penal”.

Con relación a la formación de otro sindicado el entrevistado manifestó que, en la administración de Andrés Manuel López Obrador se dio la libertad de crear varios sindicatos o asociaciones en las administraciones públicas, siempre y cuando haya acuerdos entre ambas partes y no como en Gobierno anteriores en donde se imponía solo a uno. En cuanto que dicen los trabajadores pretende imponer como lideres a las tres personas acusadas de malos los malos manejos de los recursos del sindicato Jonathan insistió en que todos tienen derecho a la libre unión o manifestación para formar un sindicato.

Sobre la entrega de bases o plazas a familiares del contralor Gilberto López Estrello y de la misma alcaldesa, Darinka Guerra, el edil con licencia contesto; “Imaginate todos los sindicatos estaría ilegales; ¿de que se forman la mayoría de los sindicatos, tanto de salud o educación?, pues principalmente se gestan este tipo de manifestaciones y se van poniendo a familiares y ni modo que digamos que es particularidad de Madero, San Pedro o Matamoros. Si se hace una investigación muy profunda a nivel estatal o nacional de los sindicatos están formados por muchos familiares y no lo puedes evitar por que la Constitución Política, dice que todo el mexicano tiene derecho a trabajar, independientemente de si es mi hermano, mi amigo o mi primo, todos tenemos el derecho a trabajar y nadie te puede coartar esa posibilidad”.

Manifestó que, pasaron muchas administraciones pero fue hasta que él llegó que, se les mejoró sus condiciones contractuales como; el aumento a 75 becas, 20 mil pesos el seguro de vida, a 50 % del salario por la gratificación de la semana mayor, 55 % de salario a prima vacacional a 50 días de aguinaldo, aumento al 30 por ciento del ahorro, 25 pesos diarios de cuota sindical, un aumento del 20 y 25 por ciento al salario mínimo, 24 días de vacaciones al año y 12 días de licencia por paternidad que antes no tenían.