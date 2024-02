JJ Martin expone arte sobre un cactus sagrado en Torreón

Mientras vivía su juventud en Lagos de Moreno, Jalisco, el artista José de Jesús Martín (JJ Martin) supo sobre la existencia de un pueblo en San Luis Potosí. Aquel asentamiento se llamaba Real de Catorce y escuchó que prácticamente estaba deshabitado, que era un “pueblo fantasma”, de esos con viviendas huecas en medio del desierto, y que en ese suelo brotaba un cactus de propiedades sagradas: el peyote.

La anécdota quedó allí, como una semilla encaprichada a dar brotes en alguna grieta del futuro. El artista se mudó a Los Ángeles, California, donde actualmente desarrolla sus ideas. En esa ciudad trabajó la exposición Role Model, la cual se basa personajes que han ganado el Premio Nobel de la Paz (como Dalai Lama, Ghandi o Barack Obama). La propuesta llamó la atención de la directora del Centro Cultural de Real de Catorce, quien invitó a JJ Martin para que la montara en la Antigua Casa de la Moneda de esa tierra potosina.

El artista jalisciense vio entonces la oportunidad de desarrollar el tema del peyote (hikuri para el pueblo huichol), que lo inquietaba desde hace años. En lugar de llevar Role Model, decidió realizar algo especial para la ocasión, así que se introdujo a mayor profundidad en la historia y la tradición religiosa de la flora desértica.

El peyote es ejemplo de cómo las plantas alucinógenas han estado ligadas a fenómenos y prácticas religiosas para muchos de los pueblos originarios de América. Su arraigo es milenario y JJ Martin lo tiene en claro, lo respeta, por eso no busca promover el consumo de los alcaloides psicoactivos del peyote como mera droga recretiva, sino hacer conciencia sobre el patrimonio cultural que supone esta planta, sus propiedades medicinales y las tradiciones ancestrales que giran alrededor de ella.

LO SAGRADO EN UNA GEOMETRÍA

Geometría Sagrada. (RAMÓN SOTOMAYOR)

Geometría Sagrada ha sido el proyecto que el artista confeccionó para difundir su postura respecto al cactus. Durante 2023 investigó y se asesoró sobre este tema. El proyecto se hizo tangible y tras exhibirse en Real de Catorce, se trasladó a la galería del Centro de las Artes del Norte (CAN) de Torreón, donde se exhibe desde principios de febrero y permanecerá hasta hasta la primera semana de marzo.

“La geometría sagrada no sólo es lo que conocemos como término geométrico, que es es como una igualdad en partes, simétrica, sino que la geometría sagrada es todo lo que nos rodea; todo los que nos rodea en la naturaleza es parte de la geometría sagrada. Entonces, cuando decidimos ponerle así es precisamente por esto”.

La muestra incluye desde mandalas hasta fractales, en impresiones de gráfica digital que representan cosmovisiones geométricas, un gran lienzo con la morfología del hikuri y textiles cuyos diseños de JJ Martin han sido bordados por maestros huicholes. Y es que en la cosmogonía wixárika, el peyote representa el corazón del dios Venado y la zona de Real de Catorce es conocida como Wirikuta, su lugar sagrado, donde dos o tres veces por año las comunidades huicholas acuden en peregrinación.

Por la importancia religiosa que le otorga el pueblo wixárika, esta zona fue declarada como sitio sagrado natural el 7 de octubre del año 2000. También se encuentra incluida por la UNESCO en la Red Mundial de Sitios Sagrados Naturales desde 1988

“La cultura huichola es la encargada de decirnos: ‘Aquí está este regalo de la naturaleza, trátalo con respeto’, porque ellos incluso lo ven como eso, como un dios y lo nombran como la medicina sagrada. Eso es lo que trato de decirle a las personas a través de mi trabajo”.

Geometría Sagrada. (RAMÓN SOTOMAYOR)

Según se indica en la presentación de la muestra, escrita por la curadora Marisa Caicholo, Geometría Sagrada supone una invitación a recorrer la iconografía y los aspectos cosmogónicos del peyote. Cada una de sus piezas ha sido diseñada parta transmitir un mensaje de unidad, armonía y trascendencia.

Es interesante contemplar la propuesta de JJ Martin. Tal como lo indicó el artista, la geometría de las cosmovisiones causadas por los efectos alucinógenos del peyote se desborda en un sinfín de significados. Es decir, la geometría traspasa los límites de su soporte para brindar información sobre toda una cultura, una visión del mundo que lucha por no extinguirse, pues otro aspecto que ha afectado al peyote ha sido su sobreexplotación como droga recreativa y la invasión agrícola de su ecosistema. Además, los textiles bordados por los wixárikas, lanzan un mensaje de colaboración, de trabajo en equipo.

“Es darle el lugar, darle el lugar que realmente merece como cualquier otro ser vivo dentro de la Tierra, que merece todo nuestro respeto. Y precisamente, es empezar a aprender. Si una persona va a ver la exposición y yo puedo cambiar, hacer un ‘switch’ de algo negativo a algo que quizá pueda ser positivo, ahí está totalmente pagado y remunerado mi trabajo”.

Cabe señalar que la galería del CAN se encuentra al interior del centro cultural Casa La Morelos (antes conocida como Casa Tueme), ubicada sobre la avenida Morelos entre Valdez Carrillo y Zaragoza.

JJ Martin cursó estudios de pintura en Kline Academy of fine Arts, Los Ángeles, California; Otis College of Arts And Desing, Los Ángeles, California; Taller de Pintura Anel Avila, Ciudad de México; Historia del Arte en Casa Lamm, Ciudad de México; fotografía en Centro Fotográfico Raul Serrano, Ciudad de México. Entre sus condecoraciones, ha sido premiado en The 19th International Art Exchange Exhibition, National Art Center of Tokyo, Tokio Japón, 2019.