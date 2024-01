Jennifer 'NN', de regreso al Cereso por 4 meses tras ser vinculada a proceso

La declaración de Jennifer contradice lo que testigos presenciaron. Tras seis horas de audiencia, fue vinculada a proceso y enviada por 4 meses al Cereso femenil de San Pedro, donde permanecerá hasta el próximo 29 de mayo del presente año, cuando el proceso legal continúe con la audiencia intermedia.

En punto de las 10:03 horas de la mañana del lunes fue que en la sala número 4 del Centro de Justicia Penal de Torreón, dio inicio la audiencia de vinculación a proceso, sin embargo, esta se vio interrumpida a dos minutos de iniciada, ya que la imputada Jennifer "NN" de 25 años de edad no se encontraba en la sala, pese a que el juez de control explicó que se había hecho la solicitud correspondiente al centro penitenciario para el traslado, otorgando un receso de cinco minutos para la reanudación de la audiencia, a fin de conocer el motivo por el cual Jennifer "NN" no había llegado, razón que hasta el momento se desconoce.

A las 10:10 de la mañana fue retomada la audiencia, donde el juez informó que la imputada continuaba en las instalaciones del Centro Penitenciario Femenil y que se había notificado a la dirección, para que en una hora trasladaran a la misma, además dijo que la directora del Cereso será notificada dentro los próximos cinco días por el desacato al no trasladar a la imputada y que recibiría una multa de 20 unidades de medida salarial por lo sucedido, quedando aplazada la audiencia una hora en espera de la llegada de Jennifer "NN".

Llegadas las 11:32 horas, hasta la puerta principal del Centro de Justicia Penal ubicado sobre el bulevar México y calle Tule del fraccionamiento Latinoamericano, de Torreón, arribó una camioneta con logotipos de la Policía Penitenciaria de Coahuila en la que llegó Jennifer "NN".

SE REANUDA AUDIENCIA

La audiencia se reanudó a las 11:49 horas de la mañana, ingresando por la puerta lateral Jennifer "NN", que en esta ocasión tenía el cabello recogido con una coleta alta, atada con una liga en color rosa fosforescente; vestía pantalón de mezclilla azul claro, sudadera aborregada en color crema y tenis blancos de tela.

A comparación de la audiencia inicial, la joven presentaba unas ojeras pronunciadas y tras cruzar la mirada con su padre -que de nueva cuenta la acompañó en la sala de audiencia- no logró pronunciar alguna palabra. La madre de la joven permaneció al exterior, ya que el Juez de Control únicamente permitió el acceso a uno de los familiares de Jennifer "NN" y un familiar de cada uno de los lesionados, en este caso ingresó el cuñado de Aglae de 38 años, a la que le fue amputado el brazo izquierdo y además presenta una fractura de pierna, fractura de costillas, daño en el riñón e inflamación cerebral, mismo que se hizo acompañar de un asesor jurídico que les fue proporcionado para la asesoría legal.

Llegadas las 12:03 horas, la defensa informó que Jennifer "NN" subiría al estrado para declarar, pese a la advertencia del Juez que todo lo que manifestara podría ser usado en su contra, sin embargo la imputada por los delito de homicidio doloso cometido con alevosía y ventaja, lesiones simples, lesiones extendidas que ponen en riesgo la vida, así como daños dolosos, expuso que había asistido al juego del equipo Santos Laguna en contra de los Rayados del Monterrey, en compañía de su esposo César Uriel y que había dejado su camioneta Ford Lobo F-150 en color gris modelo 2018, en el estacionamiento que se encuentra frente al estadio y que al ir de regreso a casa, toda vez que terminó el partido, al estar manejando César Uriel, pasaron por donde se encontraba un grupo de personas del Monterrey, los cuales les habían gritado insultos y fue entonces que César se detuvo y bajó de la camioneta, "quedando arriba en la camioneta Edith y yo (Jennifer), por lo que me cambié al lugar del conductor y di vuelta en "U" para ir por mi esposo, cuando aceleré la camioneta se me movió de un lado a otro y me asusté y me fui contra un taxi y vi algo blanco. Sentí el impacto con el taxi y ya no recuerdo más, después alguien abrió la puerta y me bajaron y me golpearon, corrí con los de seguridad del estadio y posteriormente con los municipales, les dije que me llevaran al lugar que era mi camioneta, pero ellos me dijeron que, si quería, me podían acercar pero que me podían volver a golpear, nunca me informaron que estaba detenida", expresó y se negó a responder a los cuestionamientos del Ministerio Público, concluyendo su declaración ente lágrimas.

Al volver a su lugar, esposada de las manos y bajo custodia de un elemento de la Policía Civil de Coahuila, encontró la mirada de su padre, al cual le lanzó un beso.

DECLARAN TESTIGOS

Posteriormente se presentaron a declarar tres de las seis personas que la defensa pretendía presentar como testigos de los hechos, entre ellas Edith, su novio Alejandro y Julio César, agente de Tránsito y Vialidad de Torreón, quienes viajaban en la caja de la camioneta previo al trágico accidente, en el que murió Maribel Mercado Gallegos, de 52 años de edad y donde, además, nueve regiomontanos resultaron heridos.

En sus declaraciones, los tres testigos coincidieron en que al transitar sobre la vialidad (antigua carretera Torreón-San Pedro), quien manejaba la camioneta era César Uriel, esposo de Jennifer "NN", y que el pasar por el acceso 7 del TSM los presentes, todos aficionados del Monterrey les gritaron insultos y lanzaron piedras, por lo que César detuvo su marcha metros adelante, justo antes del Colegio Nueva Laguna, descendiendo la totalidad de los hombres que estaban en la camioneta para dirigirse hacia donde estaban los aficionados rayados, con los que intercambiaron golpes; dos concedieron en que fue justo en ese momento que Jennifer "NN" tomó el volante y tras dar vuelta en "U" avanzó, impactándose contra el taxi y después contra un barandal del TSM, instante en que ocurrió el fatal accidente, Jennifer quedó inconsciente dentro de la cabina, y todos evitaron decir que ella arrolló a la afición del Monterrey, contradiciendo así la versión de la propia imputada, que en su declaración dijo recordar todo lo que había sucedido después del primer y segundo impacto.

Asimismo la defensa presentó un peritaje terrestre, externo a la Fiscalía General del Estado, que argumentó que el estallido de la bolsa de aire podría haber desorientado a Jennifer "NN" y ocasionado que perdiera el control del volante, tras el primer impacto con el taxi y que además manejaba a baja velocidad y que la camioneta se había "coleado" por las condiciones del pavimento y la presencia de lluvia, sin embargo lo anterior fue desestimado, toda vez que se analizaron los impactos con los que terminó la camioneta de Jennifer "NN", los cuales indican que se desplazaba a una velocidad considerable y que de manejar a velocidad moderada, la camioneta había quedado incrustada en el taxi.

EN CONTRA

Por su parte, el Agente del Ministerio Público presentó las declaraciones que previamente había proporcionado los testigos citados por la defensa, el hecho de que Jennifer "NN" al momento del accidente manejaba en segundo grado de ebriedad y no con aliento alcohólico, como lo sugirió la defensa, que además expuso que el médico que expidió el examen no cuenta con cédula registrada, sin embargo se argumentó que la imputada tomó el control del volante pese a su conducción etílica, que regresó por su esposo, a plena conciencia que se encontraba envuelto en una riña y que manejar un vehículo en una disputa otorga una ventaja, que se desplazaba a exceso de velocidad y que los testigos señalaron que su esposo les gritó: "¡Sobres de ellos!", cuando detuvo su marcha y fue hacia la afición del Monterrey.

Es también destacable que dos de los lesionados del accidente señalaron al Ministerio Público que el personal de seguridad del estadio los sacó del recinto antes de que llegara el camión que los llevaría de regreso a Nuevo León, un acto que se les hizo extraño, puesto que en otros encuentros eran resguardados hasta que abordaban la unidad, a fin de evitar un conato de riña y que al momento de los hechos, la ocupante de la camioneta les gritó que los matarían, señalando a Jennifer "NN" como la conductora de la camioneta que los arrolló.

PRISIÓN PREVENTIVA

Finalmente, a las 16:32 horas, el juez de control reiteró la medida de prisión preventiva justificada para Jennifer "NN", ya que esta no pudo ser modificada como lo solicitó la defensa, pues se presume que la imputada actuó con dolo, manejaba en segundo estado de ebriedad y no cuenta con una residencia en la ciudad que garantice su estancia en el estado y no evada la ley.

Jennifer "NN" señalada de los delitos de homicidio doloso, lesiones extendidas y daños al Club Santos Laguna por 8 mil 500 pesos, fue vinculada a proceso, por lo que luego de seis horas de audiencia fue trasladada a las instalaciones del Cereso de San Pedro, donde permanecerá recluida los próximos cuatro meses, en que se celebre la audiencia intermedia programada para el día 29 de mayo del 2024.

