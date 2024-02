Invitan a imposición de ceniza en Microplaza

Para que ninguna persona se quede sin la imposición de la ceniza este miércoles, don Isidro Pedraza invita a que asistan a la Microplaza 14 de febrero de Torreón, a partir de las 18:00 y hasta las 24:00 horas para recibir este signo, con el que se da inicio al período de Cuaresma.

Se trata de la Microplaza ubicada sobre la Prolongación Colón sur, justo "por donde pasa el Teleférico", describió don Isauro, cuya única intención es brindar la oportunidad sobre todo a los trabajadores, que por cuestión de horarios, no pueden acudir a ningún templo por la imposición de la ceniza.

De acuerdo con el organizador, serán ministros católicos los que se encarguen de atender a toda aquella persona que acudan en dicho horario.

Y comentó que durante ese tiempo, los vecinos de las colonias cercanas como: Antigua Aceitera, López Portillo y Vencedora, estarán presentes en todo momento.

"La gente que no pueda en la mañana, no se pierda esta oportunidad. El diablo trata de ganarnos pero los buenos somos más. Yo no pretendo nada. Lo único que pretendo es mejorar porque mi infancia y mi adolescencia sufrí mucho, entonces yo trato que las futuras generaciones no pasen por lo que yo pasé", dijo don Isauro al dar a conocer la invitación.