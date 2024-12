Invitan a clase intensiva en línea sobre gestión cultural con Andrea Núñez Gamboa

La gestora cultural Andrea Núñez Gamboa, radicada en Los Ángeles, California, impartirá una clase intensiva en línea este sábado 14 de diciembre a partir de las 11:00 horas, bajo el título “Tipos de financiamientos en las artes”.

Se trata de una iniciativa impulsada por LCPA y el Centro de Artes del Norte (CAN), y su objetivo consiste en ofrecer un panorama sobre el financiamiento y diversificación de ingresos para proyectos culturales y artísticos. El curso implica una introducción a distintas estrategias de procuración de fondos.

A través de un comunicado compartido con este medio, Andrea Núñez Gamboa indicó que en México el sector cultural está compuesto por instituciones públicas como museos y casas de la cultura, privadas como galerías, editoriales y organizaciones sin fines de lucros, además del tercer sector por asociaciones civiles y fundaciones artísticas y culturales.

“Si bien, la mayor parte de instituciones culturales son financiadas por el Estado, existe una creciente oferta cultural proveniente de asociaciones civiles”.

Ante esta situación, Núñez Gamboa se pregunta qué importancia tienen las asociaciones civiles en la cultura. Despliega que en 2022, el sector tuvo un impacto de aproximadamente 54 mil millones de pesos, los cuales fueron recaudados por donatarias autorizadas. De estos, el 30% provino de personas físicas, el 63% de personas morales y el 7% del sector público. Añadió que el 3.2 de las donaciones fueron para el área cultural, según datos de la plataforma Cemefi.

“Como gestora cultural y administradora del arte, considero una creciente necesidad de profesionales en la procuración de fondos, también llamado Desarrollo Institucional o Fundraising, para el financiamiento de Asociaciones Civiles en el área cultural”.

Núñez Gamboa finalizó explicando que el procurador de fondos se encarga de crear estrategias y emplea métodos y técnicas para conseguir fondos, donaciones en efectivo y en especie de instituciones públicas, corporaciones e individuos.

“Además, los procuradores de fondos incentivan las alianzas y colaboración entre disantos sectores de la sociedad. En otros países, como Estados Unidos, la procuración de fondos requiere de herramientas sofisticadas que requieren de capacitación y entrenamiento”.

Destinado a artistas, gestores culturales, profesionales de las artes y curadores, los interesados en tomar este webinar pueden comunicarse para inscripciones al teléfono 871 475 3837 o en las redes sociales del CAN o del LCPA.

SOBRE LA GESTORA

Andrea Núñez Gamboa es administradora del arte y se dedica a procurar fondos para organizaciones y proyectos culturales-artísticos.

A lo largo de diez años, ha colaborado en distintas organizaciones en México, como son el Museo de Arte Moderno, Festival Ambulante, y SOMA; y en Estados unidos como the Whitney Museum of American Art, ART21, y California Instituto of the Arts.

Asimismo, ha trabajado como docente en gestión cultural en múltiples organizaciones educativas y culturales como el Museo Jumex, Universidad Iberoamericana y la Universidad del Claustro de Sor Juana.