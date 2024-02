Invita Tec de Monterrey al Blue Open Laguna Golf

Por noveno año consecutivo, el campo del Club Campestre Torreón recibirá el torneo de golf ExATec Blue Open Laguna, a realizarse el próximo viernes 1 de marzo, a partir de las 8:00 horas, con novedades en cuanto a la competencia, pero manteniendo su esencia de apoyar al programa de becas "Líderes del Mañana".

Torneo con causa

En conferencia de prensa realizada ayer, fueron dados a conocer los pormenores de este certamen que se jugará en dos categorías, con la finalidad de darle cabida a jugadores de todas las edades y los niveles competitivos, con un atractivo premio de por medio. La reunión informativa fue encabezada por Eduardo Arrambide, director general del Tec de Monterrey, Campus Laguna, quien estuvo acompañado por Alejandra Barba y Mónica Hoyos, como representantes del Comité de Damas Golfistas del Club Campestre Torreón, así como por Alberto Allegre del Cueto, presidente del Consejo Educación y Tecnología de La Laguna A.C. (ETLAC), Valente Ojeda, profesional de golf del club y Roberto Fernández Espinosa, director deportivo del club.

Como es una tradición, el torneo tiene como finalidad el apoyar el programa "Líderes del Mañana", promovido por el Tec de Monterrey, por lo que todo lo recaudado en inscripciones, será íntegramente destinado a esta iniciativa. El programa "Líderes del Mañana" provee de educación de primer nivel en el Sistema del Tecnológico de Monterrey, mediante notables becas para permitirles el acceso a ese nivel académico, a pesar de no contar con los recursos económicos para costear las colegiaturas; a lo largo de su historia, el programa suma alrededor de 80 beneficiados en el Campus Laguna y a más de mil 900 en todo el país.

Nuevo sistema de juego

La principal novedad de la edición 2024 es el cambio en el sistema de competencia, ya que en esta ocasión se jugará en la modalidad de Parejas Bola Baja en Stroke Play con 80 por ciento de hándicap, en la que cada quién jugará su bola, pero se anotará en las tarjetas el score más bajo. El cupo límite es para 66 parejas y el torneo se dividirá en dos categorías, de acuerdo al hándicap de los golfistas: la primera es de 0 a 17 de hándicap individual, mientras que la segunda será de 18 a 36 de hándicap individual; cada jugador saldrá de las marcas que le correspondan de acuerdo a su hándicap.

Las dos parejas ganadoras tendrán derecho a participar en el Torneo Campeón de Campeones, que se celebrará en Ixtapa, en fecha por definir y se jugará en la modalidad a go go en equipo por las parejas ganadoras. Habrá premios a las mejores dos O'Yes del torneo en los hoyos: 4, 7, 12, 15 y 17, así como un premio especial para quien logre embocar un Hole in One u Hoyo en Uno, que en caso de no caer, se repartirá entre las mejores O´Yes del torneo.

El programa "Líderes del mañana" encuentra en cada campus del Tec de Monterrey, la manera de recaudar sus propios fondos monetarios a través de diferentes actividades, como este torneo de golf del que ha sido pionero el Campus Laguna. Gracias al éxito que ha tenido este torneo, ha sido replicado en diversas latitudes del país, como Ciudad Obregón, Sonora, donde también ayer hicieron la presentación de su propio certamen. Para inscribirse a ese programa, los jóvenes pueden ingresar a la página web del Tecnológico de Monterrey, donde encontrarán las bases para optar a una beca del cien por ciento.

Ya están disponibles las inscripciones en coordinación deportiva del Club Campestre Torreón; al finalizar el torneo, se realizará una comida de premiación, en el casino del club, donde se otorgarán trofeos a las parejas ganadoras de los tres primeros lugares de cada categoría.