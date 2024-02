Insuficiente la inclusión de personas con discapacidad visual en el sector productivo

Tras señalar que en el ámbito laboral hay pocas oportunidades para los profesionistas que padecen discapacidad visual, el presidente de la Asociación Mexicana de Enfermedades Visuales y Estudios de la Retina (AMEVER) en la región sureste, Erasmo Ramos Gil, consideró que se deben buscar estrategia e impulsar políticas que permitan la incorporación de personas ciegas a la planta productiva.

“Hay falta de confianza, quizá no conocen los perfiles y piensan que una persona con discapacidad solamente puede realizar trabajos operativos lo cual es un error y desafortunadamente no se han dado a la tarea de revisar que otras habilidades y capacidades se tienen”, expuso.

Abundó que falta mucho trabajo en el sentido de acercar a las personas con debilidad visual, de los niveles medio y alto, a la planta productiva laboral y que se requiere trabajar también la inclusión en el sistema de gobierno, a niveles administrativos.

Además de los trabajos a nivel de operario, las otras opciones son empleos informales que no garantizan el ingreso, ni brindan algún tipo de seguridad, consideró.

Conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información (INEGI), en Coahuila hay 154 mil personas con discapacidad y de ellas el 30 por ciento, aproximadamente, padecen ceguera o debilidad visual.

A decir de Ramos Gil hay coahuilenses que a pesar de su discapacidad son profesionistas y no encuentran trabajo porque el sistema productivo no los incluye y no hay confianza hacia ese sector de la población.

“Hay personas con licenciaturas, que son buenos y que pueden desempeñar diferentes labores, el problema es que no hay oportunidades o no se nos visibiliza en mandos medios o altos, y es casi una regla asociar a la persona ciega con el nivel operario”.

Si bien hubo una iniciativa de una cuota del 3 por ciento en instituciones públicas y hay personas que trabajamos para el gobierno, aún falta mucha apertura y hay bastante camino por recorrer, concluyó.