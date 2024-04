INICIO VICTORIOSO PARA UL

- Allen Córdoba produjo 3 carreras y el bullpen cerró la puerta, para que los Algodoneros del Unión Laguna vencieran anoche a los Dorados de Chihuahua con pizarra de 5 a 4, en el juego inaugural de la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol, ante un lleno absoluto en el Estadio de la Revolución.

No comenzó del todo bien el juego para el abridor Guinda, el derecho Aldo Montes, a quien se le llenó la casa en la misma primera entrada, luego de error del inicialista Carlos Franco ante batazo de Khalil Lee, seguido de pasaportes consecutivos a Leobaldo Piña y Sebastián Elizalde, seguidos por rola al campo corto, obra del venezolano Diego Rincones, a quien Didi Gregorius puso out en primera base, pero Lee anotó la carrera "de la quiniela". Aunque los Dorados volvieron a amenazar en la segunda tanda al llenar la casa, no lograron hacer daño para que se mantuviera la distancia mínima.

El empate de los locales llegó al cerrar ese segundo inning, en el que se llenó la casa con sencillo de Nick Torres que se combinó con error del antesalista Drew Mendoza, enseguida negoció pasaporte Carlos Franco y Dean Nevárez disparó línea de hit al derecho, aunque Alejandro Flores se ponchó para el segundo out, el abridor visitante, el zurdo Ángel Padrón, golpeó en el pie izquierdo a Allen Córdoba para que Torres anotara caminando desde la antesala, ante la algarabía de los fanáticos.

Con un rally de 3 carreras, los laguneros tomaron la delantera durante el cierre del cuarto capítulo: con un out, Nevárez y Flores recibieron pasaportes y enseguida, Allen Córdoba pegó sencillo al central con el que timbró Nevárez para que Laguna tomara una ventaja que ya no perdería. Tras un wild pitch, Didi Gregorius detonó un imparable hacia el derecho, para llevar a Flores y a Córdoba hacia el pentágono y poner el juego 4 por 1.

Pero los Dorados no renunciaron al ataque y lograron acercarse durante la apertura del quinto rollo, en el que Leobaldo Piña abrió la tanda con sencillo al derecho y le siguió "El Depredador" Sebastián Elizalde para desaparecer la pelota por encima de la barda del jardín derecho, su primer cuadrangular de la temporada movió el score a 4 - 3. Fue hasta la fatídica séptima, que los Guindas anotaron su quinta carrera, que resultó definitiva y cayó "de caballito" en los spikes de Torres, cuando la casa estaba llena y Córdoba negoció base por bolas ante el dominicano Jesús Reyes.

Jake Jewell lanzó la octava por los Algodoneros y se le llenó la casa, aunque dominó a Lee con elevado al central, Córdoba lanzó a segunda base y la pelota golpeó en la humanidad del corredor, para luego quedar viva, lo que aprovechó Saúl Garza para anotar la cuarta rayita visitante. Thomas McIllraith consiguió su primer salvamento de la temporada tras retirar en orden la novena entrada, para dar paso a la celebración, con show de luces, fuegos pirotécnicos, una nueva botarga del equipo y concierto incluidos.

La victoria quedó en poder de Taylor Williams, al retirar una entrada en blanco, con 2 ponches; perdió Ángel Padrón, en labor de 3 entradas y un tercio, admitió 5 hits y 4 carreras limpias, otorgó 4 pasaportes y ponchó a 3 bateadores. Hoy se jugará el segundo de la serie, a partir de las 18:00 horas, con duelo monticular entre el zurdo australiano Lewis Thorpe por Chihuahua y Jeremy Walker por el Unión Laguna.