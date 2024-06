Inician conteo de votos en Distrito 01 del INE con calma y en el IEC sin condiciones de seguridad

Este miércoles dio inicio el conteo de paquetes electorales en el Consejo Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral (INE) con sede en Piedras Negras, tanto para Presidente de la República, Senadores y Diputados; así como en el Comité Municipal del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) de Piedras Negras, para presidente municipal.

Los inicios fueron contrastantes, pues en el caso del INE la calle que da acceso a las oficinas del órgano electoral se encuentra cerrada a la circulación vehicular y con el resguardo de la Guardia Nacional, así como una unidad de la policía estatal y otra de la policía municipal de Piedras Negras, estas dos últimas a distancia del lugar.

Nathaly Mendoza Zamudio, consejera presidenta del Distrito 01 del INE, detalló que se encuentran en la etapa final, que es emitir los resultados de las elecciones federales, lo que llaman conteo distrital, que es la suma de los votos contenidos en las actas y que darán los resultados finales y definitivos de este distrito.

INE Piedras Negras (EL SIGLO DE TORREÓN)

De las 552 casillas que se instalaron en todo el distrito y para la elección presidencial se van a recontar 345 paquetes electorales, en el caso de la elección de Diputado Federal por Mayoría Relativa, se abrirán todos los paquetes y contar voto por voto; dado que la diferencia entre Sonia Villarreal Pérez y Brigido Moreno es de 0.16 por ciento. En el caso de Senaduría, se abrirán 398 paquetes electorales.

Mientras que en el caso del IEC, cuyas oficinas se localizan sobre la calle Padre de las Casas, entre Matamoros y Dr. Mier en la zona centro, contrario a lo que sucedió el domingo pasado que permaneció cerrada la calle para la recepción de los paquetes electorales; en esta ocasión solo se contaba con presencia de seguridad pública municipal.

Y es que las condiciones de seguridad cambiaron, luego del llamado realizado por Carlos Jacobo Rodríguez González, candidato a la presidencia municipal de Piedras Negras por la coalición Sigamos Haciendo Historia, hizo un llamado a quienes votaron por él a acudir al IEC y defender el voto y no permitir un fraude electoral. Arribando al lugar, simpatizantes del candidato.

INE Piedras Negras (EL SIGLO DE TORREÓN)

A lo anterior se sumó, la llegada de un grupo de notarios públicos que pretendían ingresar a las instalaciones del IEC y levantar un acta, siendo obstaculizado su ingreso por las personas ajenas al órgano electoral y los partidos políticos; lo que generó un connato de riña en el exterior del inmueble, poniendo en riesgo a los asistentes.

Derivado de lo anterior, Dario Rodríguez García, consejero presidente del Consejo Municipal del IEC en Piedras Negras, permitió el acceso de algunos notarios para conocer el motivo de su presencia; sin embargo, el resto de los representantes de partido exigieron su salida, refiriéndoles que no podían estar en dichas instalaciones, ni dar fe de lo que se realiza y que las impugnaciones se realizan en otras instancias.

Por lo anterior, arribaron unidades de la Guardia Nacional y de la policía estatal. Y es que el edificio del IEC se caracteriza por no contar con muros, si no ventanales y las personas ajenas al proceso de conteo de votos, ha permanecido en el lugar desde la mañana; ante esta situación, las autoridades del consejo municipal del IEC solicitaron a las autoridades competentes cerrar la vialidad, éstas fueron omisas al no atender dicha petición.

Cabe mencionar que, en el caso de la elección para presidente se abrirán un total de 191 de los 241 paquetes electorales, debido a la falta de información en la documentación que le acompaña en el exterior. Mientras tanto, en el exterior permanecen ciudadanos observado el conteo de votos.