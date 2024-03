Inicia campaña de Jorge Torres ‘El Soli’, candidato a alcaldía de Torreón

Minutos después de las 9:30 horas de este domingo, arrancó su campaña Jorge Torres Bernal “El Soli”, candidato a la alcaldía de Torreón por Movimiento Ciudadano.

Inició con la pega de calcas en el crucero ubicado en la carretera Torreón-San Pedro y el bulevar Centenario, no sin antes saludar a los automovilistas y pedirles su voto. Dijo que en los primeros diez días de campaña, esperan pegar calcas en diez mil vehículos.

Aseguró que cuenta con el registro “con todas las de la ley” y que su planilla está integrada” por hombres y mujeres profesionistas que no tienen compromisos, compadrazgos y que no están negociando “futuros trinquetes o huesos”.

Previo a esta actividad, Torres Bernal estuvo haciendo publicaciones en el mensaje que emitió esta mañana el alcalde en funciones y candidato a la reelección por los partidos PRI, PRD y UDC, Román Alberto Cepeda González. Escribió “No es cierto. Buuuuuu”.

Sobre ello, mencionó que hay una estructura de 250 personas pagadas por el gobierno municipal que están operando las redes sociales del candidato.

“No es una cuestión que nos supere, anímense, coméntenle, reclámenle en sus redes a los candidatos, lo que tienen que reclamarle a la vieja política. ¿Quién es la vieja política?, todos los demás, nosotros nos estamos estrenando, nosotros estamos entrando”, apuntó.

Hizo hincapié en que él es el único candidato que en este proceso electoral a la alcaldía, maneja de manera personal sus redes sociales y que contesta cada interacción de la población. Destacó su WhatsApp Business: 8713875500

“Yo invito a Román y a Shamir a que hagan lo mismo”, puntualizó.

Expuso que le entrará de frente a la crítica, que hablará “con toda la boca llena de verdad” y que hasta ahora, sólo ha recibido comentarios positivos por parte de la ciudadanía libre.

Finalmente, dijo que en dos meses de campaña, “vamos a caminar la ciudad, vamos a tener campaña de campo, en tierra, no somos nada más digitales, no nos conocen en campo, no nos conocen en el casa por casa, en el toca toca, en él puerta a puerta, no nos conocen poniendo calcas, somos animales políticos, bestia política, la contienda es de tres”.