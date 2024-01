Inflan 'segundo aire' de Gálvez

Ha sido notable el esfuerzo coyuntural de medios y comentaristas contrarios a la continuidad de la llamada Cuarta Transformación en tratar de apuntalar la percepción de que Xóchitl Gálvez ha tomado un segundo aire, luego del cierre de precampaña en la Arena México en que se mostró desafiante, rodeada de teleprónteres y de nuevo con indumentaria suelta./

El nuevo esfuerzo de recomposición narrativa busca presentarla en su original versión sin pulir (luego que la habían comenzado a vestir con aires de señora de Las Lomas), retadora y directa. "Xóchitl ha vuelto a ser Xóchitl", tituló en primera plana el diario empresarial xochitleco./

Pero no solo es cuestión de forma y tono: ha sido evidente la campaña de comentarios que desean remarcar que la "sociedad civil" (sea esto lo que se quiera que sea en el carrusel de membretes de lo ahora llamado Fuerza y Corazón por México) se ha "reconciliado" con la virtual candidata presidencial./

¿Cómo se produjo tan súbita "reconciliación"? Pues, según los cronistas de Xochitlán, porque en el conjunto de asientos de la Arena México fue notable la profusión del color rosa, junto a los colores de los partidos ahora asociados, el azul panista, el rojo priista y el amarillo perredista./

La nueva vida en rosa de los galvecinos tiene un trasfondo necesario: se busca apartar tácticamente a la aspirante presidencial de los efectos tóxicos de los Acuerdos de Coahuila que Marko Cortés develó. Con ellos, PRI y PAN han evidenciado como nunca los apetitos corruptos y la falsedad de la preeminencia de los "ciudadanos" en la construcción de "acuerdos" como los que sustentan la candidatura de Xóchitl. Si los arreglos mafiosos en una entidad norteña llegaron a esos niveles de detalle, ¿cuáles serán los que debieron armarse para dar vía libre a la filopanista senadora con licencia?/

Manlio Fabio Beltrones Rivera ha vuelto a la política activa, para buscar una senaduría por su natal Sonora. Su hija, Silvana, está por dejar el mismo escaño, y su compañera de fórmula podría ser Lilly Téllez. Ya antes había hecho pública su intención durante una reunión del consejo político priista sonorense, en la que relató ampliamente incidentes aeronáuticos en 1988 que pusieron en riesgo su vida y la de su entonces compañero de fórmula en busca del Senado, Luis Donaldo Colosio Riojas./

Ahora ha dado una amplia entrevista a Proyecto Puente, dirigido por Luis Alberto Medina, quien, al comentar lo que le dijo Beltrones, asegura: "lo veo muy cuidadoso, nunca había visto a Manlio tan cuidadoso[…], lo veo conciliador, como un Manlio diferente. Viene una especie de retiro político, pero él quiere retirarse de una forma en la que digan 'volvió a buscar la candidatura al Senado, como lo hizo Gutiérrez Barrios, uno de sus mentores, en Veracruz, por ejemplo" (https://goo.su/k7AMVp)./

Ernestina Godoy no descarta dejar el Senado, en caso de que su candidatura triunfe, y ocupar otro cargo. Entrevistada ayer a través de internet, dijo: "No quiero decir 'sí me voy al Senado y ahí voy a terminar, porque son seis años seguros'. No: vamos viendo, uno entra pensando 'voy a terminar'", pero hubo de pasar a la fiscalía de la Cdmx. ¿Podría ir a la Fiscalía General de la República, en caso de una salida de Alejandro Gertz, o a algún cargo con Sheinbaum si ella gana la Presidencia?: "No lo descarto […]. Yo siempre estoy preparada para terminar y trabajar en lo que me toca. Pero también es cierto que si hay una situación muy relevante, si buscamos el bien mayor, no lo descarto, pero no voy a eso" (https://goo.su/FEYP )./

Y, mientras el general en retiro Sergio Chávez, secretario de seguridad pública de Tamaulipas, espera que los delincuentes permitan el buen desarrollo electoral: "Yo creo que con un poquito de conciencia de toda la ciudadanía, e inclusive de la gente que se dedica a actividades delictivas, pues es una situación que debemos de respetar y debemos de permitir un desarrollo estable, pues para renovar algunos poderes municipales, las diputaciones y las senadurías de Tamaulipas", ¡hasta mañana!