INE realiza diálogo universitario en Gómez Palacio ante baja participación de jóvenes en elecciones

Porque históricamente en La Laguna votan tres de cada 10 jóvenes con posibilidad de votar participa en la Jornada Electoral, la Junta Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo un diálogo con universitarios en donde se les cuestionó sobre qué es lo que incide en sus vidas para que decidan no participar.

Este encuentro con jóvenes universitarios se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Durango, plantel Gómez Palacio, en el que además participaron alumnos de la Universidad La Salle Laguna.

“La pregunta básica es: por qué los jóvenes no participan, por qué no salen a votar”, dijo Hada Salazar Burgos, Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital 02, con cabecera en Gómez Palacio, quien encabezó la actividad celebrada ayer por la mañana.

La funcionaria, dijo que entre las hipótesis que se tienen sobre la baja participación de los jóvenes en los comicios electorales, es porque en el fondo existe una insatisfacción con la democracia, razón que motiva a las instancias como el INE a realizar este tipo de diálogos.

“Nos interesa que ellos puedan reflexionar, que no les quede como algo abstracto, sino que digan: ‘a mí en particular yo en qué estoy pensando cuando no voy a votar, qué problemáticas me inciden y cómo puedo atacar esas problemáticas, con aliados para que eso que a mí me afecta y que hace que no vaya a votar, cambie’ y qué tendría que ser para instrumentarlo cuando lo tendría que instrumentar”, dijo la Vocal Ejecutiva.

De acuerdo con Salazar, a nivel nacional se solicitó a las 300 Juntadas Distritales estos ejercicios, cuando menos uno a realizar.

La Vocal comentó que la Junta que encabeza no solo ha realizado este tipo de encuentros, sino también con la familia a través de un evento atlético familiar, además se realizó un acercamiento con aquellos grupos que usualmente son discriminados con un foro de inclusión.